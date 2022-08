Explozie a prețurilor. România plătește cel mai mult din Uniunea Europeană pentru energie | HARTĂ

Harta prețurilor la electricitate în Europa prezentată pe Twitter de Javier Blas, editorialist pentru energie și mărfuri la Bloomberg, arată că doar Regatul Unit al Marii Britanii depășește prețurile înregistrate pe continent.

Editorialistul de la Bloomberg amintește că, înainte de anul 2020, orice trecea de prețul de 75-100 euro/MWh era considerată ca fiind o energie scumpă.

„Prețurile energiei electrice pentru ziua următoare în Europa sunt atrăgătoare, multe țări stabilind niveluri record pentru astăzi. Remarcabil să vedem nordicii aproape de 400 de euro/MWh, iar Germania la 600 de euro. Înainte de 2020, orice peste 75-100 EUR era considerat scump”, a scris acesta pe Twitter.

În România, Bulgaria și Grecia, prețul la energie este de 616,38 euro/ MWh.

Nivelul României este foarte apropiat de cel al Austriei (615,75 euro/ MWh), Slovaciei (616,08 euro/ MWh) și Franței (611,85 euro/ MWh).

Conform hărții, România are energie mai scumpă decât toate țările nordice și un nivel mai mult decât triplu față de Spania (182,93 euro/ MWh) și Turcia (190,06 euro/ MWh).



