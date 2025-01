Donald Trump și-a lansat propria criptomonedă. Se numește $TRUMP și este, de fapt, o monedă ”meme”

Anunțul a declanșat o frenezie a cumpărărilor, care a dus la creşterea evaluării globale a acesteia la câteva miliarde de dolari în doar câteva ore.

Într-un mesaj postat pe reţeaua sa Truth Social şi pe X (fostul Twitter), Trump a prezentat această nouă monedă digitală drept o „meme coin”, relatează AFP, potrivit News.ro.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC