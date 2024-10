Domeniul în care patronii muncesc în locul angajaților sau dau faliment. ”Lucrătorii străini nu știu o boabă românește”

Români nu mai vor să vină la muncă în weekend sau de sărbătorile legale, în condițiile în care bugetarii au libere și de aproape o săptămână, astfel încât patronii micilor magazine au ajuns să muncească ei în locul angajaților, să reducă programul sau pur și simplu să-și închidă afacerea, scriu cei de la Termene.

Fenomentul îi afectează însă chiar și pe marii retaileri, care au redus programul în weekend. În București, de pildă, există zone unde după ora 20 nu mai găsești niciun magazin deschis, deși programul era până la ora 22 în anii trecuți.

„Sunt probleme atât în mediul rural, cât și în urban, inclusiv în București. Avem colegi care au închis, efectiv, magazinul duminica după amiază, deoarece nu au mai venit angajații la lucru. Este o problemă pe care noi, Asociația Comercianților Mici și Mijlocii din România, am ridicat-o de mai multe luni premierului Marcel Ciolacu”, a declarat pentru Termene.ro Feliciu Paraschiv, vicepreședinte Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).

„Am solicitat închiderea magazinelor, toate magazinele, evident, pe modelul european – Austria, Germania, Franța, Anglia, toate țările închid de sâmbătă de la ora 13.00 până luni dimineață. Noi am zis să închidem măcar de sâmbătă de la ora 14.00-15.00 până seara și duminică de la ora 14.00 până seara, pentru că nu mai găsim forță de muncă, nu mai găsim oameni. Dacă în construcții sau în industria textilelor se muncește cu expați, pentru că e ușor să lucrezi cu sri-lankezi, indieni sau cu pakistanezi, deoarece nu trebuie să știe foarte bine limba română, în comerț nu prea se poate”, a mai spus Paraschiv.

Potrivit acestuia, lucrătorii străini nu vorbesc „o boabă românește și nu înțeleg nici măcar ce scrie pe etichetă sau pe produs”.

”Cum să-i spun eu omului să vină în ziua de Revelion până seara la lucru?”

Oficialul ANCMMR consideră că este tot mai greu să fie atrasă forța de muncă autohtonă în comerț, unde salariile nu sunt foarte mari, întrucât toată lumea vrea acum să lucreze la stat, unde nivelul salarial este mai ridicat, iar, pe lângă faptul că nu se lucrează în weekend, mai sunt și destule „punți” (zile libere).

„Cum să-i spun eu omului să vină până la ora 20.00-21.00 seara, în ziua de Revelion, la lucru și în ziua de Crăciun la fel? Nu este normal să lucreze în loc să stea cu familia și de aceea am solicitat pârghiile acestea”, afirmă Feliciu Paraschiv.

„În comerț, la supermarketuri, nu găsești să angajezi oameni, pentru că trebuie să lucreze și sâmbăta și duminica. Este o foarte mare problemă, eu am avut două magazine cu autoservire și munceam cu soția în weekend. Am renunțat la ele, pentru că nu mai câștigam nimic, aduceam chiar bani de acasă. Cei care câștigau erau proprietarii de la care am închiriat spațiile, banca, salariații și statul prin impozite”, a declarat pentru Termene.ro. și Ion Glișcă, președintele Patronatului Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Argeș.

În 2023, românii au cheltuit în marile rețele de retail 36 de miliarde de euro, cu 11% mai mult decât în anul precedent.

Supermarketurile și hipermarketurile domină piața, cu vânzări de 22,5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă peste 60% din cheltuielile totale.

