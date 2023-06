Din iulie, oricine va putea cumpăra acțiuni la Hidroelectrica, după listarea companiei la Bursa de Valori București

Fiind un jucător important în domeniul energiei verzi, căutat în contextul actual, compania ar putea atrage astfel, investitori mari și finanțări, spun specialiștii. Statul va rămâne acționar majoritar.

Remus Dănilă, Head of IR and Business Development la Bursa de Valori București: ”Vorbim de cea mai mare valoare pentru o oferta publica desfășurată la București. Cu siguranță va fi peste 1 miliard de euro, are potențialul de a atrage un număr foarte mare de investitori, de a aduce noi investitori locali, de asemenea și de a atrage noi investitori străini de mari dimensiuni, care până în prezent nu au considerat Romania destul de atractivă.”

19.94 % dintre acțiuni vor fi tranzacționate la Bursa de Valori București, adică cât este pachetul Fondului Proprietatea. Statul nu va vinde nicio acțiune și va rămâne acționar majoritar.

Înființată în 2000, compania Hidroelectrica a cunoscut o evoluție spectaculoasă în ultimii ani și a ajuns principalul producător și furnizor de energie din România.

Asigură până la 30% din producția de energie electrică a țării, 100% din surse regenerabile, cu 182 de hidrocentrale, cinci stații de pompare și un parc eolian, fiind un jucător important și pe plan european.

Producția de electricitate a scăzut ușor anul trecut, la 13,6 TWh, de la aproape 17 în 2021, din cauza vremii secetoase.

Însă dacă vorbim însă de energia furnizată consumatorilor, Hidroelectrica a ajuns de la o cotă de piață de 1,3% în 2020, la 8%, la finalul lui 2022.

Cu cele mai mici prețuri de pe piață, într-un context în care energia s-a scumpit foarte mult, numărul de clienți a crescut de la aproximativ 2.500 la jumătate de milion. O creștere spectaculoasă, care a adus și probleme și a dus la întârzieri privind facturarea, dar care s-a văzut în profiturile companiei.

Veniturile Hidroelectrica au crescut de aproape 3 ori, de la 3,8 miliarde de lei în 2020, la 9,4 miliarde în 2022. La fel și profiturile, de la 1,5 miliarde, la aproape 4 miliarde și jumătate de lei, în același interval.

Dată publicare: 07-06-2023 19:22