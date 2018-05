Motivul pentru care roșiile românești se vând cu 25 de lei/kg. Cele importate costă 5 lei

S-au copt primele roşii româneşti şi au umplut pieţele, însă preţurile le dau dureri de cap cumpărătorilor. Un kilogram costă între 20 şi 25 de lei, în timp ce marfa adusă din alte ţări se vinde cu 4-5 lei.

Gerul şi zăpada din martie au afectat serios şi aceste culturi, se apără legumicultorii, care vor să îşi recupereze astfel banii investiţi.

Producătorii din bazinul legumicol Izbiceni - Giuvărăşti - Cilieni sunt în plină recoltă. Începutul dificil de primăvară, cu ger şi zăpadă, le-a distrus primele răsaduri. Aşa că oamenii au muncit să îşi refacă solariile, iar centralele au mers încontinuu, pentru ca plantele să nu moară.

Au cheltuit mai mulţi bani decât se aşteptau, aşa că acum de la ei roşiile pleacă şi cu 13 lei.

Daniela Chelu, legumicultor: "Acestea sunt roşiile pe care le-am replantat în urma celor care au fost distruse de zăpadă, de ger că au fost minusurile foarte mari, le-am replantat. Atunci am pierdut foarte mult, am avut aici plin de cărbuni şi lemne. Să zicem că noi scoatem ce am învestit, dar profit anul ăsta nu putem."

Fermierii înscrişi în programul Roşia primesc un ajutor de 3.000 de euro. Pentru asta trebuia să aibă cel puţin o mie de metri pătraţi de pământ pe care să îl lucreze.

Ioan Petcu, legumicultor: "Subvenţia ar trebui să se dea pe suprafaţa pe care o muncim, nu pe persoană, pe carnet de producător, să îmi dea pe 10 ari, iar eu am 55 de ari... Ei pun dublu la tarabe preţurile care ar putea, să pună un adaos mai mic să treacă marfa să putem vinde şi noi la rândul nostru să ne facem şi noi banul."

În piaţă, preţul unui kilogram de roşii româneşti porneşte de la 20 de lei.

Marin Vîrdol, legumicultor: "Roşia românească este calitativă, e făcută cu gunoi de grajd, deci nu folosim pesticide atât de multe, folosim şi noi tratamente, dar nu ca cei din afară şi se vede după gust şi după cum arată un fruct românesc şi unul din afară. Acum încep să iasă mai multe şi preţul va scădea."

În tot acest timp roşiile din Spania, Grecia şi Italia costă cel mult 5 lei kilogramul. În aceste ţări sezonul este la final.

