Deşi avem cele mai ieftine alimente din UE, 1 din 4 familii nu face faţă cheltuielilor

Țara noastră avea anul trecut cele mai mici prețuri la mâncare din toată Uniunea Europeană.

Am plătit pentru alimente cu o treime mai puțin față de media europeană, potrivit statisticilor. Și transportul a fost mai ieftin, pe când la haine și încălțăminte diferențele au fost de sub 20 de procente. Doar că traiul în România nu e deloc mai bun ca în alte țări, dacă am lua în calcul doar aceste date. În același timp avem și printre cele mai mici salarii din Uniune, de 4-5 ori mai mici decât în vestul Europei, iar puterea de cumpărare este printre cele mai reduse.

Statistica pe anul trecut arată că am plătit cu 35% mai puţin faţă de media Uniunii Europene pentru mâncare. Am avut cele mai mici preţuri, ţara noastră fiind urmată de Polonia şi Bulgăria. La polul opus a fost Danemarca.

Diferenţele au fost însă mici între noi şi media europeană la haine şi încălţăminte - doar 17 de procente. Mai ieftin decât noi s-au îmbrăcat vecinii bulgari, iar la polul opus au fost, din nou, danezii, care au plătit cu 40% mai mult.

Ne uităm şi la costurile cu locuinţa – însemnând chirii şi facturi- care au fost cu 61% mai scăzute în România faţă de medie, pe când irlandezii au suportat cele mai mari cheltuieli.

În privinţa tarifelor la transport, acestea au fost cu 45% mai scăzute decât media din Uniune. Bulgarii au dat mai puţini bani, iar cei mai mulţi - olandezii, cu o treime peste medie.

Traiul în România este doar în aparenţă ieftin. Puterea noastră de cumpărare este printre cele mai scăzute din Uniune, pentru că salariile sunt mici. Avem un salariu minim brut de 439 de euro, printre cele mai mici din Uniune, iar locuitorii din Luxemburg, Germania şi Olanda au lefuri de patru ori mai mari. Asta face ca un român să poată cumpăra dintr-un salariu minim net de cinci ori mai puţină benzină faţă de un britanic.

Institutul Naţional De Statistică a anunţat că una din patru familii nu face faţă cheltuielilor din veniturile realizate.



CELE MAI MARI ŞI CELE MAI MICI SALARII MINIME ÎN UE

Luxemburg: 2.071 euro

Irlanda: 2.038 euro

Germania: 1.593 euro

Spania: 900 euro

Grecia: 650 euro

Polonia: 524 euro

Bulgaria: 286 euro

Letonia: 430 euro

România: 439 euro

Ungaria: 472 euro