Comisia Europeană propune un plan de 1,8 miliarde pentru sprijinirea industriei auto: „Vom promova producţia internă”

Sectorul european al autovehiculelor se află într-un moment critic de cotitură, provocat de schimbările tehnologice rapide şi de creşterea concurenţei. Pentru a face faţă schimbărilor viitoare, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat în ianuarie un dialog strategic privind viitorul industriei europene a autovehiculelor, un proces de colaborare şi favorabil incluziunii menit să abordeze cele mai presante provocări ale sectorului. În acest context, Comisia a prezentat miercuri un plan de acţiune, care se bazează pe dialogul strategic.

„Există atât de mult potenţial neexploatat pe piaţa mondială în ceea ce priveşte inovarea şi soluţiile curate. Vreau ca industria noastră europeană a autovehiculelor să preia conducerea. Vom promova producţia internă pentru a evita dependenţele strategice, în special pentru producţia de baterii. Ne vom respecta obiectivele convenite în materie de emisii, dar cu o abordare pragmatică şi flexibilă. Obiectivul nostru comun este o industrie a autovehiculelor durabilă, competitivă şi inovatoare în Europa, care să aducă beneficii cetăţenilor noştri, economiei noastre şi mediului nostru”, a declarat Ursula von der Leyen, citată în comunicat.

Întreprinderile din sectorul autovehiculelor din UE rămân în urmă în ceea ce priveşte tehnologiile-cheie. Pentru a ajuta industria să devină lider în tranziţia către vehicule bazate pe IA, conectate şi automatizate, planul de acţiune prezintă o schimbare a treptelor de viteză.

O alianţă europeană dedicată vehiculelor conectate şi autonome va reuni părţile interesate din sectorul autovehiculelor din Europa pentru a modela dezvoltarea vehiculelor de nouă generaţie şi pentru a contribui la dezvoltarea software-ului comun şi a hardware-ului digital necesar pentru a aduce această tehnologie la viaţă. Bancurile de testare la scară largă şi "spaţiile de testare" de reglementare vor oferi inovatorilor libertatea de a-şi testa şi perfecţiona tehnologiile pentru vehiculele autonome.

Mașinile fără șofer, printre prioritățile Comisiei

Comisia va dezvolta în continuare cadrul de reglementare pentru vehiculele autonome. Aceste acţiuni vor fi sprijinite prin investiţii comune public-privat în valoare de aproximativ un miliard de euro sprijinite de programul Orizont Europa în perioada 2025-2027.

Planul de acţiune este însoţit de Comunicarea privind decarbonizarea flotelor întreprinderilor, care evidenţiază exemple de bune practici şi încurajează statele membre să ia măsuri suplimentare pentru flotele întreprinderilor ecologice, care reprezintă aproximativ 60% din înmatriculările de autoturisme noi.

Comisia a luat act de cererea clară de mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte obiectivele privind emisiile de CO2 şi se angajează să abordeze această chestiune într-un mod echilibrat şi echitabil. Comisia va propune luna aceasta o modificare specifică a Regulamentului privind standardele în materie de CO2 pentru autoturisme şi camionete.

Amendamentul, dacă va fi adoptat, ar permite producătorilor de autoturisme să îşi îndeplinească obiectivele de conformitate prin calcularea unei medii a performanţei lor pe o perioadă de trei ani (2025-2027), permiţându-le să compenseze orice deficit într-un an sau doi cu realizări excedentare în celălalt an (ceilalţi ani), menţinând în acelaşi timp nivelul general de ambiţie în ceea ce priveşte obiectivele pentru 2025. De asemenea, Executivul comunitar va accelera lucrările de pregătire a revizuirii prevăzute a Regulamentului privind standardele în materie de CO2 pentru autoturisme şi camionete.

În paralel, Comisia lucrează la modalităţi de stimulare a cererii de vehicule europene cu emisii zero. Planul de acţiune include măsuri care vor oferi stimulente pentru trecerea la vehicule cu emisii zero şi vor consolida încrederea consumatorilor prin măsuri concrete, cum ar fi îmbunătăţirea sănătăţii bateriilor şi a posibilităţii de reparare a acestora.

CE, colaborează cu statele pentru susținerea industriei

Executivul comunitar va colabora în mod activ cu statele membre pentru a optimiza aceste sisteme de stimulente pentru consumatori.

Potrivit comunicatului, este esenţial ca Europa să realizeze o producţie de celule a UE competitivă din punctul de vedere al costurilor, care să acopere o mare parte din aprovizionarea cu baterii şi să genereze valoare adăugată europeană de-a lungul lanţului de aprovizionare. Comisia va sprijini în continuare industria bateriilor din UE şi o va ajuta să menţină o bază de producţie europeană puternică, cu finanţare din Fondul pentru inovare. Comisia va analiza, de asemenea, sprijinul direct pentru producţie acordat întreprinderilor producătoare de baterii şi criteriile nelegate de preţ pentru componente, cum ar fi cerinţele în materie de rezilienţă.

Pentru a ajuta sectorul autovehiculelor din UE să abordeze provocările legate de deficitul de competenţe, de necorelarea competenţelor şi de îmbătrânirea forţei de muncă, Observatorul european pentru o tranziţie echitabilă, astfel cum a fost lansat prin Pactul industrial curat, va elabora şi va colecta date pentru a contribui la identificarea viitoarelor "puncte fierbinţi" preconizate în ceea ce priveşte dislocările locurilor de muncă şi lacunele în materie de competenţe. Comisia va extinde sprijinul acordat prin Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizaţi (FEG) pentru a-l face mai rapid şi mai amplu, permiţând întreprinderilor să declanşeze acţiuni de sprijin şi sprijinind lucrătorii ameninţaţi de disponibilizare imediată.

În plus, Executivul comunitar va colabora cu partenerii sociali şi cu statele membre pentru a majora finanţarea din Fondul social european Plus (FSE+) pentru sectorul autovehiculelor, sprijinind lucrătorii care doresc să se recalifice şi să caute noi oportunităţi de angajare. De asemenea, Comisia va utiliza evaluarea la jumătatea perioadei a FSE+ pentru a stimula statele membre să reprogrameze mai multe fonduri pentru sectorul autovehiculelor. În plus, astfel cum s-a anunţat în Pactul privind competenţele, Comisia va propune o iniţiativă consolidată pentru a sprijini lucrătorii din sectoare strategice precum industria autovehiculelor, concentrându-se asupra programelor de perfecţionare şi recalificare.

Pentru a spori rezilienţa industriei autovehiculelor din UE la concurenţa acerbă din străinătate, Comisia va asigura condiţii de concurenţă echitabile prin utilizarea instrumentelor de apărare comercială, cum ar fi măsurile antisubvenţie, pentru a proteja întreprinderile europene de concurenţa neloială. În acelaşi timp, negocierile cu ţările partenere vor continua, pentru a spori accesul pe piaţă şi oportunităţile de aprovizionare pentru industria autovehiculelor.

În plus, Executivul comunitar va propune măsuri pentru a se asigura că investiţiile străine în sectorul autovehiculelor din UE contribuie la competitivitatea pe termen lung a industriei, depunând în acelaşi timp eforturi pentru a reduce sarcina administrativă asupra producătorilor auto europeni prin simplificarea reglementărilor.

