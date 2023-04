Ciolocalata artizanală, un concept care prinde contur și în România. Ce înseamnă ”bean to bar”

Producția completă, începând cu boabele de cacao aduse din Asia ori America și terminând cu tableta de ciocolată, este noul concept care prinde contur și la noi, în laboratoarele micilor producători artizanali.

Liviu Enache și Mihaela Barbu, soț și soție, au trăit 20 de ani în Namibia, iar apoi s-au mutat în Portugalia, unde s-au specializat în ciocolata artizanală.

Din pasiune şi curiozitate au pornit o afacere, acasă, la Braşov: o fabrică unde producția începe cu boaba de cacao și merge până la tableta de ciocolată. Altfel spus, „bean to bar”.

Liviu Enache, producător ciocolată Bean to bar: „Prima dată când am întâlnit conceptul "bean to bar" a fost în Cape Town acum 10 ani. Aceasta ciocolată e cu totul diferită de cea industrială. Am avut și acces în fabrica lor.”

Mai exact, aduc boabele de cacao din Tanzania, Uganda, Nicaragua, Republica Dominicană sau Ecuador. De la arborele de cacao până la fermentare și uscare e un proces care durează 2 săptămâni. Apoi, boabele sunt trimise în România.

Temperatura de prăjire pentru boabele de cacao variază între 110 şi 130 de grade Celsius, pentru un gust intens.

Vizitele în plantațiile de cacao din Thailanda, Bali sau Vietnam, experiența la o companie de renume din Londra și pasiunea pentru cicolată au făcut-o pe Oana să își deschidă acasă, la Sfântu Gheorghe, în județul Covasna, propriul laborator.

Oana Macovei, producător ciocolată Bean to bar: "Se folosește zahăr din flori de cocos. Reţelele le dezvolt astfel încât zahărul să fie în cantitate foarte mică, tocmai ca să simţim cacaua şi beneficiile ei. Absolut totul este manual.”

Laura a învățat tainele ciocolatei la academia Callebaut din Belgia, unde acum 100 de ani a fost inventată pralina.

Apoi a decis să aducă rafinamentul produselor artizanale și în România, la Cluj-Napoca. Procesul de fabricare a pralinelor durează 3 zile, iar cele pictate manual cu unt de cacao sunt la mare căutare.

Deși un pachet cu patru praline costă anul acesta 29 de lei, cu 20 la sută mai mult decât anul trecut, comenzile aproape s-au dublat. De altfel, vânzările atelierului artizanal cresc cu 50 la sută de la un an la altul. Clienții sunt atrași și de faptul că unele ingrediente folosite sunt locale - precum fructele, semințele și frișca.

Laura Hizo-Miloș, ciocolatier artizanal: "Am rămas cu fascinația aceasta a ciocolateriei artizanale, a produsului în care cineva își pune meșteșugul"

Statisticile arată că de la an la an, consumul de ciocolată este tot mai mare.

Drept urmare, şi importurile de ciocolată și alte alimente care conțin cacao au crescut cu aproape 50 la sută în ultimii 5 ani.

În aceeași perioadă, exporturile au crescut cu 75 la sută.

Dată publicare: 16-04-2023 11:01