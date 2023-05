Cine este Jensen Huang, fondatorul companiei Nvidia. A fost chelner la restaurant, iar acum are 35 de miliarde de dolari

Nvidia este unul dintre aceste exemple, iar evaluarea de piață a companiei s-a apropiat de pragul evaziv de 1.000 de miliarde de dolari, în urma unei creșteri uimitoare de 25%, potrivit Insider.

Acest lucru se datorează creșterii prețului acțiunilor producătorului de cipuri cu sediul în California în urma rezultatelor de succes ale companiei în primul trimestru, rezultate din boom-ul inteligenței artificiale generative.

În consecință, averea netă a directorului general al Nvidia, Jensen Huang, a urcat recent cu aproape 7 miliarde de dolari, conform Bloomberg Billionaires Index.

Acțiunile și-au extins câștigurile vineri, făcând ca averea netă a lui Huang să atingă aproape 35 de miliarde de dolari.

Huang deține 86,9 milioane de acțiuni Nvidia, adică aproximativ 3,5% din producătorul de cipuri cu sediul în Santa Clara, conform raportului anual 2023 al companiei.

Până acum, în acest an, valoarea netă a lui Huang a crescut cu 21,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg - ceea ce îl face acum a 37-a cea mai bogată persoană din lume.

Getty

Cine este Jensen Huang

Născut sub numele de Jen-hsun Huang în Taipei, în 1963, Huang și-a petrecut o parte din copilărie în Taiwan și Thailanda, potrivit Insider, care citează Bloomberg.

În 1973, părinții lui Huang și-au trimis copiii la rude din SUA, din cauza tulburărilor sociale din Taiwan, înainte de a se muta și ei acolo.

Mătușa și unchiul lui Huang - care la acea vreme erau imigranți în statul Washington - i-au trimis din greșeală pe Jensen și pe fratele său la Oneida Baptist Institute din Kentucky, care era considerată o școală de corecție în loc de o școală pregătitoare, potrivit interviului acordat de Huang în 2002 pentru Wired.

"Iar copiii erau foarte duri", a declarat Huang pentru NPR într-un interviu din 2012. "Toți aveau cuțite de buzunar - și când se băteau, nu era frumos. Copiii se răneau".

Elevii de la școală trebuiau, de asemenea, să muncească - iar datoria lui Huang era să curețe băile.

"Sfârșitul poveștii este că mi-a plăcut perioada în care am fost acolo", a declarat Huang pentru NPR. "Am muncit din greu - am studiat din greu, iar copiii erau foarte duri."

În 2019, el și soția sa Lori au donat 2 milioane de dolari pentru construirea unui dormitor pentru femei și a unei clădiri pentru săli de clasă la școală, conform site-ului institutului.

Huang și fratele său s-au mutat în cele din urmă în Oregon, unde s-au alăturat familiei.

În perioada în care a fost elev de liceu în Beaverton, a fost campion național la tenis de masă la juniori, potrivit unui profil din 2017 al Oregon State University, sau OSU, unde Huang a urmat cursurile universitare.

Huang deține, de asemenea, un master în inginerie electrică de la Stanford.

Huang a întâlnit-o pe Lori Mills - partenera sa de laborator în cadrul cursurilor fundamentale de inginerie electrică - în primul an de facultate, care i-a devenit soție cinci ani mai târziu, potrivit profilului OSU. Ei au doi copii.

"Mi-au plăcut computerele în copilărie, dar OSU mi-a deschis ochii asupra magiei din spatele lor", a declarat el pentru universitate.

Huang a absolvit în 1984 - "anul perfect pentru a absolvi", a spus el în cadrul unui discurs de deschidere la ceremonia de absolvire a Universității Naționale din Taiwan, sâmbătă, potrivit Fortune. Acesta a fost același an în care au fost lansate primele computere Mac, aducând o nouă eră în domeniul calculatoarelor personale.

După ce a absolvit OSU, Huang a lucrat la companiile de cipuri LSI Logic și Advanced Micro Devices într-o varietate de roluri, potrivit biografiei sale de pe site-ul Nvidia.

El a fondat Nvidia în 1993, după ce a părăsit LSI Logic.

Cum a fost înființată compania Nvidia

Nvidia a fost fondată în 1993, într-un restaurant Denny's, unde se întâlnea cu doi prieteni, Chris Malachowsky și Curtis Priem, conform unui raport din septembrie 2020 din Wall Street Journal.

Prietenii săi erau ocupați cu serviciul în acea perioadă, iar cei trei "s-au întrebat dacă înființarea unei companii de grafică ar fi o idee bună", a declarat Huang pentru școala de inginerie a Universității Stanford într-un interviu din 2010.

Getty

"Am făcut brainstorming și am avut fantezii cu privire la ce fel de companie ar fi și la lumea pe care am putea-o ajuta. A fost amuzant", a povestit el la Stanford.

Restaurantul Denny's a fost, de asemenea, locul unde Huang a lucrat cu jumătate de normă când era student, conform unui interviu acordat în 2010 de New York Times. Acolo a învățat cum să fie mai sociabil.

"Eram un elev foarte bun și eram mereu concentrat și motivat. Dar eram foarte introvertit. Eram incredibil de timid", a declarat el pentru The Times. "Singura experiență care m-a scos din carapacea mea a fost aceea de a servi la mese la Denny's. Eram îngrozit de perspectiva de a trebui să vorbesc cu oamenii".

Huang împlinește anul acesta 60 de ani - ceea ce îl face cu câțiva ani mai în vârstă decât Bill Gates și Jeff Bezos, atunci când au părăsit operațiunile de zi cu zi la 52, respectiv 57 de ani.

Dar există puține semne că ar vrea să o lase mai moale.

"Nimic nu este mai distractiv pentru mine decât să construiesc o companie care apare o dată într-o generație, cu toți prietenii mei de aici", a declarat Huang pentru Insider în aprilie 2021 . "Nu-mi pot imagina că vreau să fac altceva decât asta".

Sursa: Business Insider Etichete: , , Dată publicare: 29-05-2023 12:03