A devenit miliardar după ce a câștigat la loto pe baza unui sistem de calcul. Care e secretul lui

Brad Duke a câștigat 85 de milioane de dolari în anul 2005, iar până în 2016 și-a mărit averea până la un miliard de dolari, după ce a ales să nu-și risipească banii, ci să-i investească, scrie Daily Star.

De profesie antrenor personal, Brad a reușit să se ferească de temptația luxului și a refuzat să-și arunce banii pe mașini și case.

În schimb, a canalizat 45 de milioane de dolari în întreprinderi cu risc scăzut, 35 de milioane de dolari în active cu risc ridicat și 1,3 milioane într-o fundație, Duke Family Foundation.

”Dacă accepți acel cec, accepți o responsabilitate uimitoare față de tine și față de oricine decizi tu să ții aproape. Am tăcut o lună de zile după ce am câștigat, până să mă hotărăsc să ies public. În acea perioadă am făcut cât de multe cercetări am putut despre câștigătorii la loterie și care erau poveștile lor”, a povestit Brad Duke.

A descoperit că cei mai mulți „pierd toți banii într-o perioadă scurtă de timp”, în timp ce el „și-a dorit să valoreze de 10 ori mai mult”.

Și-a păstrat jobul și a continuat să predea un an după ce a câștigat și și-a angajat o echipă de consilieri

Și așa a ajuns ca, în loc să iasă la shopping, a angajat o echipă de consilieri financiari de încredere, care l-a ajutat să ajungă la un miliard de dolari în 11 ani.

Nu și-a refuzat însă total câteva cheltuieli mari, cum a fost o călătorie în Tahiti pentru 17 prieteni norocoși.

Un an de zile după ce a devenit milionar, Brad și-a păstrat jobul de instructor de ciclism și a continuat să predea, ba chiar și cumpărat mai multe biciclete.

Americanul a spus că se consideră departe de a fi un jucător de noroc fără minte, ci a dezvoltat un sistem matematic complex, prin intermediul căruia și-a ales numerele câștigătoare. Înainte de a câștiga marele pot, începuse deja să ducă periodic acasă sume mai mici, care variau între 150 și 500 de dolari.

