Cererea uriașă de procesoare și spații de stocare pentru centrele de date AI a dus la scumpirea unor componente esențiale. Efectele se văd deja în prețurile calculatoarelor și telefoanelor mobile. Unele dispozitive costă cu aproape 20% mai mult, iar clienții le iau în rate ori renunță să mai cumpere dispozitive noi.

Pentru extinderea inteligenței artificiale, companiile construiesc centre de date uriașe, cu mii de calculatoare. Este nevoie de procesoare foarte puternice, dar și de spații uriașe de memorie pentru a putea păstra toate informațiile.

Marian Hurducaș, expert digital: Centrele de date AI mănâncă foarte multe resurse, consumă foarte mult hardware. Hardware înseamnă componente de calculator, dar mai ales medii de stocare care trebuie să fie rapide. Dacă la începutul anului îți cumpărai un mediu de stocare de un terra cu 500 de lei, astăzi nu o să îl iei fără 1500 de lei.

Unde vom găsi prețuri de 3 ori mai mari

Iar scumpirile au ajuns inevitabil și la calculatoare, laptopuri și telefoane mobile. Și ele au nevoie de memorie, dar și de cipuri care ajung acum cu prioritate la centrele de date AI, unde comenzile sunt mai mari și mai profitabile.

Potrivit unei prognoze, până la finalul acestui an sunt așteptate scumpiri, în medie, de 17% pentru calculatoare și laptopuri și de 13% pentru telefoanele mobile. Prețuri de aproape 3 ori mai mari vom găsi și la dispozitivele pentru stocarea memoriei. În aceste condiții, este de așteptat ca oamenii să amâne achiziția de dispozitive noi, iar vânzările pentru aceste produse să scadă.

În depozitul unui retailer online, de exemplu, am găsit stocuri mari de harduri, procesatoare, dar și telefoane și laptopuri. Patronii le-au cumpărat din timp, mai ales că mulți clienți analizează cu atentie oferta înainte să facă o comandă.

Mihai Pătrașcu, CEO al unei platforme online de electronice și electrocasnice: Mută achizițiile în rate și încearcă să caute foarte mult prețuri de peste tot, chiar și în afara țării. Iar noi, ca să contracarăm această contracție a pieței, pentru că este o contracție destul de mare a pieței, achiziționăm produse pe care le ținem pe stoc mult mai mult timp.

Costuri mai mari au și fotografii și operatorii care au nevoie de spații importante de stocare.

Eduard Carp, videograf nunți: Lucrez cu amintirea oamenilor, filmez evenimente în fiecare săptămână, și este foarte important ca ele să ajungă în siguranță. Și de asta primul lucru pe care îl fac când ajung acasă este să dublez sau chiar să triplez materialele. Pe un stick obișnuit, practic prețul lui s-a dublat de la începutul anului până acum.

Alte industrii afectate sunt cele de jocuri video, cinematografie, dar și companiile care lucrează cu cantități mari de date.