BNR a majorat dobânda cheie de la 3,75% la 4,75% pe an, pe fondul celei mai mari inflații din ultimii 19 ani

Astfel, aceasta a fost majorată la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, începând cu data de 7 iulie 2022, informează banca centrală.

De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75% pe an, de la 4,75% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75%, de la 2,75% pe an, tot din 7 iulie 2022.

Inflația a atins nivelul de 14,5% în mai, cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani, în special pe fondul exploziei prețurilor la produse energetice la nivel global după ce Rusia a invadat Ucraina.

Alte decizii luate miercuri de CA al BNR:

-păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară -menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

În aceste condiții, guvernatorul BNR Mugur Isărescu va susține o conferință de presă, începând cu ora 15:00.

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 6,63% pe an

Amintim că, miercuri, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 6,63% pe an, de la 6,60% pe an cât era marţi, un nivel mai mare fiind înregistrat în data de 29 octombrie 2010, respectiv 6,64%, conform informaţiilor publicate de BNR.

Dată publicare: 06-07-2022 13:22