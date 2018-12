Avem o dezvoltare digitală record, dar statul are planuri doar privind stâlpii

România este una dintre țările europene cu cea mai mare dezvoltare digitală în ultimii ani. Iar aceasta ne-ar putea ajuta să o ducem mai bine, arată un raport european, care vorbește despre un PIB mai mare cu peste 40 de miliarde de lei.

Digitalizarea ar putea fi și o rezolvare pentru criza forței de muncă: unele joburi vor fi înlocuite cu maşini și vor apărea noi meserii, care necesită competențe digitale. Problema este că tot mai mulți tineri cu studii superioare pleacă în alte țări.

Cu deja celebrele hub-uri IT din Cluj-Napoca, Iaşi sau Timişoara, dezvoltarea comerţului online sau automatizarea unor industrii, în ultimii cinci ani, economia digitală a crescut cu peste 10% pe an. România este una dintre ţările cu cea mai mare dezvoltare la acest capitol.

Ultimele date arate ca acest sector reprezintă aproape 7% din produsul intern brut, dar într-un scenariu optimist am putea ajunge în 2025 la 20% din PIB, adică un plus de 42 de miliarde de euro, arată un raport al companiei de consultanţă McKinsey&Company.

Daniel Spiridon, Managing Partner in Romania, McKinsey & Company: ”Există o infrastructură în momentul de față în România, care se poate construi deja. Vorbim de soluții care există și care pot fi ușor preluate.”

Conform raportului, în următorii ani mai mult de jumătate din locurile de muncă vor fi automatizate. Aşadar, fiecare dintre noi ar trebui să înveţe lucruri noi.

Bogdan Manolea, Executive Director Association for Technology and the Internet: „Dacă te gândeşti la cineva care face o muncă repetitivă, probabil că va dispărea, dar vor apărea mai multe alte joburi care sunt de un nivel mai înalt, mai bine plătite.”

O adevărată provocare, dacă ne gândim ca în ultimii ani peste 2.000.000 de români cu studii superioare s-au mutat în străinătate.

Daniel Spiridon, Managing Partner în România, McKinsey & Company: “ Foarte mulţi dintre ei lucrează deja în economia digitală afară şi sunt foarte relocabili cu skill-urile lor în România. Deci, depinde foarte mult de companii, de sectorul public, de a merge în direcţia respectivă şi sunt absolut convins că ei se vor întoarce, pentru că vor găsi ce să facă în ţară, pe domeniile lor.”

România este totuşi mult în urma altor ţări europene dacă vorbim de tehnologia din serviciile publice, transport şi domeniul bancar. Totuşi, până în 2020, Guvernul vrea să lanseze servicii 5G, tehnologie care va aduce viteza de internet de zece ori mai mare decât în prezent, pe dispozitive mobile. Vom putea descărca un film, de exemplu, în doar câteva secunde. Momentan avem însă doar o strategie pe hârtie.

Alexandru Petrescu, ministrul comunicaţiilor: „Sunt lucruri pe care le putem face mai bine. Ar fi bine să facilităm o modalitate mai uşoară de a accesa logistica de telecomunicaţii, mă refer la stâlpi, device-uri care sunt necesare pentru a potenţa tehonologia”.

Pentru a implementa această tehnologie, ar fi nevoie de zeci de mii de antene noi în toată ţara.