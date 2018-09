Au reușit să facă în Ungaria ce nu au putut în România. ”În țară n-am realizat nimic”

Unii din cei mai mari producători de castraveţi din estul Ungariei sunt românii stabiliţi acolo. Într-un sat cu 2000 de locuitori din apropierea graniței peste trei sferturi sunt români, toţi agricultori.

Iar culturile sunt profitabile mai ales că au piaţă de desfacere şi în ţările vecine. Localitatea Micherechi din Ungaria este la 2 kilometri de graniţa cu România. Încă de pe drum se văd solarele cum se întind unul după altul. Cum intrăm în sat, peste tot auzim limba română. Ai noştri mutaţi acolo trăiesc foarte bine din agricultură şi au acaparat producţia de castraveţi.

Soţii Petrean s-au mutat la vecini acum trei ani. Şi-au vândut locuinţa din Bihor şi au dat 7000 de euro pe o casă la vecini. Alţi 7000 i-au investit în solare.

Nelu Petrean, român stabilit în Ungaria: "Am lucrat în România, am avut tractoare şi am avut fermă şi n-am realizat nimic."

Elena Petrean, româncă stabilită în Ungaria: ”Acolo nu sunt depozite de preluare, nu sunt asigurate condiţiile pentru a prelua marfa. Ne-a plăcut aicea foarte mult, cum sunt oamenii, cum se organizează. Se poate trăi bine."

Dorin este unul dintre primii români stabiliţi, după Revoluţie, în satul maghiar. A plecat în 1996 din Suceava.

Dorin Croitor, român stabilit în Ungaria: "Ca toţi românii, am venit şi eu la lucru, ca să-mi câştig un pic existența. Aicea-n sat m-am simţit foarte bine şi mi-am găsit o nevastă şi am rămas aici."

Pro TV

Acum are 4 solare pline cu castraveţi.

Dorin: "Cam de o săptămână jumate, aproape două săptămâni am început să culegem, ăştia-s recolta a doua, a mai fost o recoltă din primăvară. Profit, oricum, este sigur."

Din 2000 de locuitori câţi sunt în Micherechi, peste trei sferturi sunt români. Toţi sunt agricultori şi spun că beneficiile din Ungaria nu le găsesc în România. În zonă au 3 depozite, care găzduiesc producţia uriaşă. Cei care deţin depozitele - unul dintre ei tot român - se asigură că livrează recolta în marile lanţuri de magazine din Ungaria, dar şi din ţările vecine.

Mihai Ardelean, proprietar depozit: "Noi avem 74 de oameni care fac castraveţii pentru noi. E tare rentabil că nu trebuie să meargă cu marfa la Budapesta la piaţă, pentru noi e rentabil că avem marfa de-aci din loc, nu trebuie să mergem cu maşini pe altundeva să aducem marfa."

Nelu Petrean, român stabilit în Ungaria: "Dacă aici am un kil de castraveţi sau de gogoşari, îmi dă banii jos, după o oră, două cel târziu. Dacă am o tonă, tot, şi nu mă duc nicăieri. Vine, mi-i ia de-acasă."

Pentru un kilogram de castraveţi, agricultorii primesc între 60 şi 70 de eurocenţi.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!