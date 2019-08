O tânără a urcat pe scenă lângă Robbie Williams. Cum a arătat ultima seară la Untold

În ultima seară a Festivalului Untold de la Cluj, cei prezenţi au avut parte de un show incendiar.

Robbie Williams a făcut spectacol pe scenă. Artistul a fost aplaudat de zeci de mii de oameni, care au dansat şi i-au fredonat piesele.

Pe scena principală au mai urcat cunoscuţii DJ, David Guetta şi Martin Garix. În cele patru zile de festival, peste 350.000 de oameni au petrecut neîncetat.

Let me entertain you! Asta le-a spus Robbie Williams fanilor, care au cântat împreună cu el cele mai cunoscute piese. Spectacolul a fost total!

Iar fanii care au dansat cel mai bine au primit şi tricouri de la artist. O tânără a avut chiar norocul de a urca pe scenă lângă Robbie Williams.

Surpriza serii a fost când tatăl lui Robbie Williams a urcat pe scenă şi cei doi au cântat împreună.

Unii dintre tinerii prezenţi au venit la concert la recomandarea părinţilor nostalgici.

Tânără: "Am auzit că face un super show. Tata mi-a recomandat să vin. E prima dată când vin la festivalul ăsta şi îmi place de minune!"

În cele patru zile de festival, peste 350.000 de oameni au venit la Untold. Printre ei mulţi artişti de la noi

Cea de-a cincea ediţie a festivalului Untold s-a încheiat duminică seară pe ritmurile DJ-ilor Martin Garix şi David Guetta.

