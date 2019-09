Alexandra Stan, despre agresiunea de acum 6 ani. ”Făceau sute de mii de euro şi nu îmi luau un microfon”

Continuăm campania "FEMEIA CA O PRADĂ" cu povestea Alexandrei Stan. În urmă cu 6 ani, imaginile cu cântăreaţa bătută au şocat întreaga lume. Acum ne-a vorbit despre mecanismul care a transformat-o într-o victimă.

A înţeles asta după multă terapie şi a reuşit să privească detaşat momentul agresiunilor. Milioane de fani din lumea întreagă au urmărit imaginile cu Alexandra bătută. Se întâmpla în urmă cu 6 ani.

Alexandra Stan: „Eu am făcut foarte multă terapie după şi mi-am dat seama că fiecare om are motivele lui pentru care ajunge în situaţii de genul ăsta, adică am înţeles că şi eu am avut, nu vină, dar partea mea de responsabilitate pentru faptul că am ajuns atât de departe în punctul în care el să mă jignească. Pentru că nu era prima oară, mă mai împinsese odată.”

Este prima oară când artista vorbeşte deschis despre cum a trecut peste acest episod. Terapia i-a deschis orizontul şi a ajutat-o să privească în profunzime. Alexandra a înţeles că anumite evenimente din copilărie şi adolescenţă au facilitat transformarea ei în victima.

S-a născut într-o familie frumoasă şi iubitoare.

Alexandra Stan: „Tata e genul de om drăgăstos, în fiecare zi îi cumpără flori sau de 2-3 ori pe săptămână şi mie, de exemplu tata, îmi cumpără flori. Am avut o copilărie foarte frumoas,ă am crescut pe malul mării, la 500 de metri de plajă.”

Atmosfera de acasă îşi pierdea însă brusc din esenţa de câte ori tatăl, navigator, pleca pe mare. Stătea şi câte nouă luni.

Alexandra Stan: „El a fost plecat mereu timp de 25 de ani. El nu a fost tatăl ăla sever, eu nu am avut un tată sever pentru că el când venea acasă voia să ne facă toate poftele, ne dădea bani pe ascuns să ne cumpărăm ce vrem noi, ne cumpăra o grămadă de haine, ne aducea o grămadă de cadouri. Îl vedeam foarte rar, am avut daddy issues.”

Pe când Alexandra avea 16 ani, tatăl s-a îmbolnăvit brusc. Cam în aceeaşi perioadă, firma administrată de mama ei a început să aibă probleme financiare. Datoare şi covârşită de cheltuieli pentru investigaţii medicale, familia Stan s-a văzut, în cele din urmă nevoită, să-şi vândă casa.

S-au mutat într-o localitate de lângă Constanța. Sora cea mare a cântăreței şi-a luat serviciu, iar mama avea să plece la muncă în Italia.

„Era suspect de cancer, avea o tumoare pe tiroidă şi efectiv nu aveau bani să plăteasc. Îl învinuiam pe tata, adică vreo doi ani de zile nu îl suportam, mi se părea că era motivul tuturor nefericirilor mele”, a mai spus Alexandra.

La 18 ani, a urcat pe scena festivalului Mamaia. Mai mulți impresari au remarcat-o rapid şi i-au bătut la uşă. A avut și o ofertă - să se angajeze la un hotel și să cânte pe 1.500 lei pe lună. A semnat însă cu doi agenți foarte tineri, și ei la început de drum.

Pe toţi i-a surprins amploarea pe care a luat-o cariera ei încă de la prima piesă. Mr. Saxobeat a bătut recordurile de vânzări şi a dus-o pe Alexandra la acelaşi nivel cu Madonna sau Lady Gaga.

Alexandra Stan: „Să fii pe aceleaşi scene cu Rihanna în Japonia şamd şi să ai piesa nr.1 şi nr. 2 în top e wow, nu ai cum, în momentul în care tu cu câteva luni înainte te gândeai să te duci să lucrezi la un hotel pe 1.500 de lei pe lună. Creierul nu poate să asimileze nivelul ăsta.”

Banii au venit nesperat de repede, iar Alexandra a început să-şi ajute familia. Spune că la 19 ani şi-a regăsit cu adevărat tatăl - care s-a pus pe picioare şi început să meargă la concerte, să-i fie alături. Lucrurile s-au schimbat în momentul în care impresarii i-au interzis bărbatului prezența lângă scenă.

Alexandra Stan: „Tata îmi zicea că nu iau câţi bani ar fi trebuit, mama îmi făcea socoteala şi îmi zicea cât trebuie să iau, că eu nu ştiam că nu făceam contracte cu ei, de exemplu, cum facem acum. Marcel a început să aibă o atitudine proastă, se purta urât şi cu angajaţii şi cu mine.”

Marcel, adică unul dintre cei doi tineri cu care semnase contractul de impresariat.

Alexandra Stan: „Eram de doi ani pe piaţă, scosesem melodii, concerte şi voiam şi eu să-mi iau stilistă la concerte, nu voiau să o plătească că „ce tu nu poţi să te îmbraci singură?" sau voiam să îmi iau dansatori „de ce să nu te duci tu şi cu un băiat saxofonist care de fapt nu era saxofonist. De exemplu, Cosmin Mr. Saxobeat a fost şi el în proces cu Marcel pentru drepturi. Am început să avem mai mult succes şi a cerut şi el mai mulţi bani, nu va imaginați că e vorba de sute de euro, a cerut o majorare şi l-au dat afară şi au angajat un băiat care era şofer de fapt şi l-au îmbrăcat frumos, i-au făcut nişte ţinute şi au cumpărat un saxofon care nu funcţiona, l-au vopsit şi Marcel a semnat cu alt saxofonist să îl înveţe să improvizeze. Și noi aşa am fost în culmea succesului cu Mike şoferul, noi făceam playback la saxofon.

Mi-am luat contractul m-am dus la un avocat. În contractul meu să ştiţi că asta scria, că eu nu am dreptul să îmi iau un avocat, că dacă vreau avocat trebuie să le cer lor. Ăsta a fost unul din motivele pentru care noi a putut să rupem conractul cu ei, era un contract inuman. Au început să mă ameninţe ca o să mă ţină în casă, că nu o să mai fac nimic, că nu o să-mi mai dea voie să îmi cânt piesele, că o să mor de foame. Ei făceau sute de mii de euro şi nu îmi cumpărau un microfon.”

În iunie 2013, Alexandra şi Marcel s-au contrat dur, după ce cântăreaţa şi-ar fi cerut drepturile. A fost debutul acelui episod care a făcut înconjurul lumii.

Alexandra Stan: „A început să mă înjure şi să dea în mine, să se ducă spre Valu spre părinţii mei şi să mă lase în câmp acolo, ştiţi s-a rupt filmul. Țin minte doar că eram ca un câine din ăla bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan şi am încercat să trag frâna de mână că am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge. Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul şi şi-a oprit el maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii.

Norocul meu cel mai mare a fost că a trecut o maşină de poliţie şi m-a văzut că eram disperată şi Marcel a întors pe linia continuă, a venit şi el în spatele poliţiei şi atunci şi-a dat seama ce a făcut şi a încercat să mă împace, „hai gata calmează-te", nu aveam cum să mă calmez şi îmi era frică să mă urc cu el în maşină şi zicea „că e ok, ne descurcăm". Și poliţistul i-a zic „cum adică e ok?", fata asta e plină de sânge, cum e ok? Şi m-am dus cu poliţia, m-au dus la spital la urgenţă. Au încercat să mă convingă să nu fac nimic public.”

Iar Alexandra a ales să vorbească. Şi-a scos certificat medico-legal şi a depus plângere penală.

Alexandra Stan: „A trebuit să fac faţă şi la comentarii negative. Erau foarte mulţi oameni care ziceau că mi-am meritat-o. Și acum mai primesc comentarii. Zilele trecute am pus o poză mai sexy şi un tip mi-a comentat - „nu mă mir că te-a bătut Prodan ăla", adică dacă o femeie e sexy şi vrea să pozeze pe social media în slip sau în costum de baie merită să fie bătută, adică asta e mentalitatea românilor.”

Marcel Prodan nu a vorbit cu presa despre cele întâmplate. Declaraţii a dat doar în sala de judecată.

„Au fost acuzaţii de şantaj, de înşelăciune de tâlhărie şi de vătămare corporală. A primit şapte luni cu suspendare.”

Instanţa a părut îngăduitoare, însă, să nu uităm, dreptatea se împarte cu legea în mână. Cât de bună este această lege când vine vorba de victimele violenţei, aici putem dezbate îndelung.

În urmă cu 6 ani, cei doi s-au despărţit definitiv. L-am contactat pe Marcel Prodan şi în prezent, însă nu a dorit să vorbească mai mult decât a făcut-o până acum.

Cât despre Alexandra, lucrează la un nou album. Le încurajează pe toate victimele violenţei - femei sau bărbaţi - să ceară ajutor. Să solicite consiliere psihologică, să îşi dea răspunsuri şi apoi să capete curajul de a aborda un nou început.