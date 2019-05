Președintele Klaus Iohannis: ”Veniţi la vot, dragi români. Astăzi, dragi români, decideţi”

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că ziua de 26 mai este una importantă şi i-a îndemnat pe români să meargă la vot.

"Este o zi importantă şi asta nu v-o spun numai dumneavoastră, jurnaliştilor, ci tuturor românilor: Haideţi la vot!", le-a spus Iohannis ziariştilor, înainte de a-şi exercita opţiunea electorală.

La ieşirea de la secţia de la Liceul "Jean Monnet" din Bucureşti unde a votat, Iohannis i-a îndemnat din nou pe români să se prezinte la urne.

"Veniţi la vot, dragi români! Veniţi la vot că astăzi puterea politică este la voi. Astăzi, decidem împreună cum arată România de mâine. Merită, chiar merită să votaţi! Astăzi, dragi români, decideţi pentru următoarele luni, ani. Suntem la primele alegeri dintr-un ciclu mai lung. Este începutul unei serii de alegeri şi astăzi puteţi să începeţi să schimbaţi România. Am votat. În campania electorală am constatat că am avut mai multe iniţiative de mobilizare la vot decât altădată. Acest lucru mă bucură foarte mult şi ţin aici, în secţia de votare, să mulţumesc tuturor celor care au iniţiat campanii de mobilizare pentru vot şi cetăţeni persoane private şi companii şi ONG-uri. Veniţi, dragi români, la vot! Nu lăsaţi pe alţii să decidă în locul vostru", a afirmat el.

Când a ajuns la secţia de votare, mai multe persoane aşteptau pentru a-şi exprima opţiunea, şeful statului aşezându-se la rând, după ce i-a salutat pe membrii Biroului secţiei.

"Îmi face plăcere să stau aici cu dumneavoastră", le-a spus Iohannis celor aşezaţi la rând.