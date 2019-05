Nemulțumirea unui român din Londra: “N-am venit la biserică. Am venit să votăm”. VIDEO

Incident la o secție de votare din Londra, unde cozile sunt deja foarte mari.

Un român aflat la coadă de mai bine de două ore și-a exprimat nemulțumirea față de ritmul lent cu care se desfășoară procesul de votare și cere explicații președintelui secției de vot.

“Cum facem să intrăm într-un ritm mai rapid? Adică toată lumea stă liniștită ca și când am venit la biserică. Nu am venit la biserică, am venit să votăm. Sunt la coadă de 2 ore și jumătate.

(...) Nu suntem la liturghie, suntem la vot. Aduceți 10 oameni, de ce nu aduceți 30 de oameni? Să găsim soluții.

Aveți nevoie de xeroxuri? Vă aduc acum înc 3 xeroxuri. Aveți nevoie de oameni, aduceți oameni din ambasadă, din consulat.”

Cozi uriașe sunt și în orașele Stuttgart, Munchen, Ulm, Bruxelles, Londra sau Roma.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!