Alegeri europarlamentare și referendum 2019, LIVE UPDATE. Dacian Cioloș a votat la Zalău

Politicienii români votează astăzi la alegerile europarlamentare și referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis pentru justiție.

În timp ce unii lideri politici s-au declarat de la bun început susținători ai referendumului, au existat și voci ale unor nume importante care au criticat această inițiativă.

Cronologia evenimentelor - LIVE UPDATE:

ora 8:30 Prim-vicepreşedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat duminică la ieşirea de la urne că a votat "cu mare emoţie, pentru viitorul copiilor noştri".

"Am votat cu mare emoţie, mai mare decât niciodată. Am votat pentru viitorul copiilor noştri. Uitându-mă pe listă, am simţit o responsabilitate uriaşă. (...) Realmente pentru noi este o uriaşă responsabilitate în momentul de faţă. De asemenea, am votat pe celelalte două buletine de vot. (...) Noi cu toţii ne dorim o Românie europeană", a spus Raluca Turcan.

Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, a votat duminică dimineaţa la secţia nr. 42 din municipiul Sibiu.

ora 8:17 Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, şi candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion şi-au exercitat dreptul de vot duminică dimineaţa, aceştia prezentându-se la urne imediat după deschiderea programului de votare, la secţia de votare nr. 201 din municipiu.

"Prin faptul că m-am prezentat la vot la deschiderea secţiilor de votare vreau să arăt că trebuie să ne trezim mai devreme. De 30 de ani stăm şi aşteptăm să facă alţii munca pentru noi. Fiecare cetăţean din România trebuie să îşi asume votul. Invităm pe toată lumea să iasă la vot, să voteze responsabil, să gândească înainte de a pune această ştampilă care decide viitorul. Sperăm la un viitor mai bun", a declarat, la ieşirea de la vot, primarul Mihai Chirica.

El a fost urmat în secţia de votare de candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion, care a votat pe listele suplimentare.

"Am votat la Iaşi, oraşul celor trei mari Uniri, pentru a avea o Românie care să fie mare în Europa şi mare în lume. Totodată, votez la Iaşi pentru a da o palmă partidelor politice", a declarat George Simion.

ora 8:00 Dacian Cioloș, co-președintele Alianței 2020 USR-PLUS, a votat la o secție din orașul Zalău.

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat duminică la Zalău că votul la alegerile europarlamentare va reprezenta un semnal pentru cei care conduc astăzi România şi va avea un efect mult mai mare decât alegerea membrilor Parlamentului European.

"Sunt convins de faptul că foarte mulţi români aşteaptă ziua aceasta încă din iarna anului 2017, când stăteam în stradă, mulţi dintre români supăraţi că n-au votat la timp în 2016. Iată, a venit ziua în care putem să ne transmitem mesajul foarte clar, ferm şi mult mai eficient decât stând în stradă şi anume prin vot şi sper să fie cât mai mulţi români care să ia decizia ca astăzi să meargă la vot. (...) Acum foarte mulţi români ştiu exact de ce să voteze şi pentru alegerile europarlamentare dar şi pentru referendum. Sunt convins că acest vot va avea un efect mult mai mare decât acela de a trimite 32 de români în Parlamentul European. Va fi un vot semnal pentru cei care conduc astăzi România şi e important să facem acest pas astăzi", a declarat, la ieşirea de la urne, Dacian Cioloş.

Acesta a adăugat că a ales să voteze la Zalău pentru că aici are domiciliul şi se simte legat aceste locuri.

"Eu am votat la Zalău pentru că de când am drept de vot aici votez, aici am domiciliul. Sunt locurile de care mă simt legat şi am vrut să-mi fac datoria de cetăţean aici, în locul în care m-am născut. E important, oricum, să votăm", a afirmat preşedintele PLUS.

Timp de 30 de zile, partidele intrate în cursa pentru un loc în Parlamentul European, dar şi candidaţii independenţi au încercat să convingă electoratul că merită să îl reprezinte la Bruxelles.

Tot în această perioadă, alegătorii au fost informaţi şi cu privire la referendumul naţional consultativ convocat de preşedintele Klaus Iohannis pe teme legate de Justiţie.

Conform legislaţiei în vigoare, după încheierea campaniei electorale, se interzice difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare, potrivit prevederilor legale.

