Vincenzo Montella, după înfrângerea suferită de echipa sa în faţa Olandei, la EURO 2024: „Nu am regrete”

Selecţionerul Turciei, fostul atacant italian Vincenzo Montella, a asigurat că nu are "regrete" după înfrângerea suferită de echipa sa în faţa Olandei, scor 1-2, sâmbătă la Berlin, în sferturile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024.

''Am avut multă încredere, am jucat bine, aşa că prefer să subliniez ce a mers bine. Nu am regrete, iar jucătorii nu ar trebui să aibă nici ei vreun regret", a declarat Montella la conferinţa de presă.

''Suntem dezamăgiţi, evident, cred că meritam mai mult, dar am câştigat trei meciuri (la acest EURO), am egalat recordul Turciei şi privesc viitorul cu multă încredere şi clarviziune", a continuat el.

Întrebat ce a făcut diferenţa în meciul cu Olanda, Montella a estimat că ar fi "uşor să spun că a fost lipsa de experienţă (a echipei sale), chiar dacă este adevărat".

"Gestionarea meciului în repriza a doua putea fi mai bună", a recunoscut italianul, "dar asta ar fi însemnat atunci că eram o echipă perfectă, ceea ce ar fi fost ciudat", a adăugat el.

Numit în luna septembrie 2023 la cârma naţionalei Turciei, Vincenzo Montella a dat asigurări că vrea să rămână în acest post.

"Mi-a plăcut foarte mult munca mea aici şi sunt foarte mândru de echipa mea şi de jucătorii mei. Mulţi sunt foarte tineri şi aş dori să culeg roadele acestei experienţe", a mai spus selecţionerul Turciei.

''Experienţa acumulată aici este importantă, la fel şi ceea ce am demonstrat în competiţie. Există multă simpatie pentru această echipă, inclusiv în străinătate. Dar trebuie să continuăm să progresăm, să ne îmbunătăţim, pentru că viitorul ne aparţine, după părerea mea", a conchis Montella.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: