Spania - Germania, LIVE TEXT. Primul sfert de finală de la EURO 2024 va fi în direct la PRO TV și pe VOYO

Acest sfert de finală aduce față în față echipele cu cele mai multe titluri la Campionatul European. Spania și Germania au ridicat trofeul de câte trei ori fiecare.

Sunt și cele mai în formă echipe de la EURO 2024, conform statisticilor. Au înscris cele mai multe goluri, au cele mai multe șuturi pe poartă, conduc în ceea ce privește precizia paselor și au primit doar trei goluri împreună, potrivit UEFA.com.

Iar aceste performanțe au venit după un joc spectaculos, la care au contribuit și tinerii Lamine Yamal și Jamal Musiala.

„Cu siguranță va fi un meci între egali. Cele două echipe probabil joacă cel mai bun fotbal din turneu în acest moment. Totul se va rezuma la cine va gestiona mai bine momentele fără minge și la cine nu va intra în panică”, a declarat spune căpitanul Germaniei, Ilkay Gundogan.

Spania - Germania, echipele probabile:

Spania: Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Germania: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz

Englezul Anthony Taylor va arbitra partida.

Cum au ajuns Spania și Germania în sferturi:

Spain

Spania a câștigat „grupa morții”, din care au mai făcut parte Italia, Croația și Albania, cu 9 puncte și un golaveraj 5-0.

Grupa B

3-0 vs Croația (Morata '29, Fabian Ruiz '32, Carvajal '45+2)

1-0 vs Italia (Calafiori autogol '55)

1-0 vs Albania (Ferran Torres '13)

Optimi

4-1 vs Georgia (Rodri '39, Fabian Ruiz '51, Williams '75, Olmo '83; Le Normand autogol '18)

Germania

Germania a terminat pe primul loc într-o Grupă A, din care au mai făcut parte Elveția, Ungaria și Scoția, cu 7 puncte și un golaveraj 8-2.

Grupa A

5-1 vs Scoția (Wirtz '10, Musiala '19, Havertz penalti '45+1, Füllkrug '68, Can '90+3; Rüdiger og '87)

2-0 vs Ungaria (Musiala '22, Gundogan '67)

1-1 vs Elveția (Fullkrug '90+2; Ndoye '28)

Optimi

2-0 vs Danemarca (Havertz penalti '53, Musiala '68)

Cum văd partida cei doi selecționeri

Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei: „Va fi un meci echilibrat. Ar fi putut fi finala EURO și cred că va fi un meci egal din punct de vedere fotbalistic. Germania începe mereu meciurile puternic, așa că, evident, vom încerca să contracarăm acest lucru. Vom încerca să preluăm inițiativa și să atacăm din primul minut.”

Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei: „Nu este o finală, este un sfert de finală. Vrem să fim una dintre echipele din semifinală. Spania vrea, de asemenea, să fie campioană, așa că va fi un meci greu. Ambele echipe sunt bune în posesie, au calități bune de contra-presing și pot pune adversarii sub presiune.”

