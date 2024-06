Soția lui Nicolae Stanciu, declarații emoționante: „În timpul imnului se uita la noi și i-au dat lacrimile”

Andreea şi Nicu Stanciu împlinesc mâine 5 ani de când şi-au unit destinele, iar ea va purta din nou în ziua meciului cu Belgia lănţişorul norocos pe care l-a primit de la el.

„Am plâns la meciul de la Munchen şi sunt gata să plâng şi mâine”, i-a mărturisit Andreea Stanciu colegului nostru Cosmin Stan.

Nicu și Andreea se cunosc de când ea avea 16 ani, iar el 19. Pe vremea aceea, Stanciu juca la FC Vaslui. Cei doi sunt căsătoriți de cinci ani și au împreună două fetițe care urmăresc de acasă meciurile tatălui.

„Mă numesc Nicolae Stanciu, sunt căpitanul echipei naționale, sunt tată, lucru care este cel mai important pentru mine, am două fetițe, am o soție, sunt totul pentru mine, ele și părinții împreună cu frații mei.”

Înainte de partida cu Ucraina, Andreea Stanciu a mers la stadion cu patru ore mai devreme.

Andreea Stanciu: „A fost superb. Noi am vrut să trăim din plin experiența asta și am zis că pornim cu câteva ore înainte de meci la metrou. Acolo era plin de români, erau români care scandau numele lor și aveau un vibe foarte bun. și am zis dacă ziua a început așa nu are cum să se termine seara altfel și meciul a fost incredibil era genul ăla de meci la care nu îți permiteau să clipești.”

Andreea are 27 de ani și a terminat Facultatea de Inginerie Biomedicală la Cluj. L-a urmat pe Nicu la toate echipele la care a jucat, iar la primul nostru meci a plâns de emoție și de bucurie.

Andreea Stanciu: „Am plâns, da, aproape cu fiecare ocazie pe care și-o crea îmi venea un sentiment copleșitor, eram emoționată, iar când se apropia spre minge să înscrie golul am și plâns am și țipat și râdeam în același timp. Mi-a zis că a fost emoționat, că în timpul imnului se uita la noi și i-au dat lacrimile. M-a văzut pe mine în tribună, pe fratele pe sora lui, pe tatăl lui și avea și avea niște trăiri puternice, niște emoții puternice.”

Săptămâna viitoare, Andreea revine acasă pentru ziua mezinei, iar apoi toate trei speră să se întoarcă în Germania, ca să îl susțină pe Nicu în fazele superioare ale campionatului.

Andreea Stanciu; „De la EURO ce își dorește e să facă meciuri bune, să facă românii mândri și pe noi acasă. Și să ajungă cât mai departe să nu vină prea repede acasă, asta îmi spune. Îmi spune că îi e dor de fete dar ar vrea să nu vină prea repede acasă.”

Andreea speră la o victorie de răsunet împotriva Belgiei - chiar dacă este cotata pe locul trei în lume după Argentina şi Franţa.

