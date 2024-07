Rămâne Edi Iordănescu selecţioner al României? Prima reacție după ce naționala a fost eliminată în optimi de Olanda

Selecţionerul Edward Iordănescu, al cărui contract expiră în această lună, a declarat, marţi seară, că are nevoie de odihnă şi urmează să discute cu conducerea federaţiei despre o eventuală prelungire a înţelegerii.

Iordănescu a afirmat că ultimii doi ani şi jumătate au fost foarte grei şi crede că familia sa nevoie de el mai mult ca echipa naţională.

"Sunt mândru de tot ce s-a realizat aici, cred că totul poate continua să crească, Am nevoie de odihnă, apoi va fi o discuţie cu conducerea FRF şi preşedintele, dar şi cu familia mea. Nu ştiu ce va fi. Acum cred că familia mea are nevoie de mine mai mult ca echipa naţională. Au fost doi ani jumpătate grei, cu atacuri în unele momente, cu lipsă de încredere, vom vedea ce vom decide", a declarat Iordănescu la Pro Arena..

Numit selecţioner în ianuarie 2022, Edi Iordănescu are contract până la finalul Campionatului European din Germania.

El l-a prezentat scuze suporterilor, precizând că tricolorii nu s-au ridicat la nivelul lor.

“Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt. Am dorit pentru toată emulaţia care s-a creat şi am dat totul ca să mergem mai departe. Închidem o poveste frumoasă. Pentru fotbalul românesc poate fi un nou început. Le mulţumesc băieţilor pentru tot parcursul, au depăşit limita, au rupt bariere, au depăşit aşteptări. Le mulţumesc băieţilor, sunt mândru de ei şi le cer iertare suporterilor pentru că nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul lor. Ei sunt campionii Europei, noi nu suntem”, a spus Iordănescu la Pro Arena.

El a precizat că echipa a dat tot ce a avut mai bun. “Ne-a dat peste cap şi ce s-a întâmplat cu Ianis, cu Vasile Mogoş... A avut comoţie”.

Reprezentativa tricoloră, “Generaţia de Suflet” a fotbalului românesc, s-a oprit, marţi seară, în optimile de finală ale Campionatului European, fiind învinsă cu scorul de 3-0 de Ţările de Jos, la Munchen. Naţionala a ajuns în optimi după ce a câştigat grupa E.

