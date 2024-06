Jucătorii selecţionatei Ucrainei au prezentat un video cu ororile războiului din ţara lor înainte de debutul la EURO 2024

Ei au arătat imagini cu distrugerile şi dificultăţile în timpul războiului în oraşele lor natale, la 27 de luni de la invazia pe scară largă declanşată de armata rusă, informează Reuters.

"Oraşelor noastre natale le-ar plăcea să găzduiască EURO. În acest moment, ei luptă nu pentru un turneu, ci pentru libertatea lor", este mesajul difuzat pe ecran în timpul videoclipului de 90 de secunde, lansat în aplicaţia de mesagerie Telegram.

Videoclipul arată case reduse la dărâmături, clădiri incendiate sau înnegrite de loviturile aeriene şi echipaje de urgenţă care îşi croiesc cu grijă drum printre grămezi de moloz.

"Numele meu este Mikola Şaparenko şi sunt din Velika Novosilka, localitate care a fost complet distrusă de ruşi", a spus jucătorul de la Dinamo Kiev, referindu-se la oraşul său natal, situat practic pe o parte a frontului de 1.000 de km prin estul şi sudul Ucrainei.

Maksim Talovierov şi Anatoli Trubin se prezintă ca fiind originari din Doneţk, un oraş din estul Ucrainei deţinut de forţele ruse sau de împuterniciţii lor locali din 2014, când separatiştii au ocupat marţi părţi din estul Ucrainei.

"În acest moment, Makiivka, Saki şi Doneţk sunt ocupate temporar", spune Trubin, referindu-se la oraşele natale a patru jucători.

Oleksander Zincenko se prezintă ca jucător al echipei Arsenal Londra şi îşi identifică oraşul natal drept Radomişl, la vest de capitala Kiev, pe un fundal de explozii şi clădiri incendiate.

"They are fighting for our freedom & our independence... that is our motivation"

Oleksandr Zinchenko on how the war with Russia is motivating Ukraine ahead of Euro 2024 ???? pic.twitter.com/SFr77uwcLe