LIVE TEXT | Germania - Scoția, primul meci de la EURO 2024, vineri, de la ora 22:00, pe PRO TV și VOYO. Echipele probabile

La ediția precedentă a Campionatului European, Germania a părăsit competiția în optimile de finală, fiind învinsă de Anglia, scor 0-2.

În schimb, Scoția nu a reușit să treacă de faza grupelor.

"Die Mannschaft" are în palmares trei titluri continentate: 1972, 1980 şi 1996.

Scoțienii nu se pot lăuda cu vreo performanță notabilă la vreuna dintre edițiile turneului final. Ei nu au reușit niciodată să acceadă în fazele eliminatorii.

Până acum, cele două echipe s-au înfruntat de 17 ori. Germania a câștigat 8 partide, iar Scoţia 4.

Germania s-a impus în ultimele trei confruntări directe. Ultimul succes al scoţienilor a fost înregistrat în urmă cu 25 de ani.

Ultimul duel direct dintre cele două reprezentative a avut loc la 7 septembrie 2015, în preliminariile EURO 2016, pe "Hampden Park" din Glasgow. Germania s-a impus atunci cu 3-2.

Cele două echipe s-au mai întâlnit o dată la un Campionat European, în 1992, la Norrkoeping, Germania câştigând cu 2-0, graţie reuşitelor lui Karl-Heinz Riedle (29') şi Stefan Effenberg (47').

Alături de Germania și Scoția, din Grupa A mai fac parte Ungaria şi Elveţia.

Germania: Neuer - Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstaedt - Andrich, Kroos - Musiala, Gundogan, Wirtz - Havertz. Selecţioner: Julian Nagelsmann.

Scoţia: Gunn - Porteous, Hendry, Tierney - Ralston, A. Robertson - McGinn, McTominay, McGregor, Christie - Che Adams. Selecţioner: Steve Clark.

