Iordănescu, al doilea cel mai mic salariu din cei 24 de selecționeri de la EURO 2024. Șansele României la casele de pariuri

Edward Iordănescu are al doilea cel mai mic salariu din cei 24 de selecționeri prezenți la EURO 2024, potrivit Finance Football.

Astfel, antrenorul naționalei României are un salariu de 240.000 de euro pe an, doar selecționerul Georgiei, Willy Sagnol, câștigând mai puțin: 200.000 de euro. La mică distanță de Iordănescu se află, suprinzător, selecționerul Cehiei, Ivan Hasek, care are un salariu de 250.000 de euro pe an.

*EURO 2024 va fi transmis în direct pe PRO TV, Pro Arena și VOYO, în perioada 14 iunie - 14 iulie

Cei trei sunt la mare distanță de restul selecționerului, potrivit datelor Finance Football. Iar diferențele față de cei mai bine plătiți este pur și simplu astronomică. Cel mai bine plătit selecționer este cel al Angliei, Gareth Southgate, cu 5.800.000 de euro pe an, urmat de antrenorul Germaniei, Julian Nagelsmann, cu 4.800.000 de euro și selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, cu 4.000.000 euro/an.

Iată și clasamentul celor mai bine plătiți selecționeri de la EURO 2024

Gareth Southgate Anglia €5.800.000

Julian Nagelsmann Germania €4.800.000

Roberto Martínez Portugalia €4.000.000

Didier Deschamps Franța €3.800.000

Louis van Gaal Olanda €3.000.000

Luciano Spaletti Italia €3.000.000

Vicenzo Montella Turcia €1.800.000

Murat Yakin Elveția €1.600.000

Ralf Rangnick Austria €1.500.000

Domenico Tedesco Belgia €1.500.000

Zlatko Dalić Croația €1.500.000

Dragan Stojković Serbia €1.400.000

Luis de la Fuente Spania €1.250.000

Serhiy Rebrov Ucraina €1.250.000

Kasper Hjulmand Danemarca €1.150.000

Sylvinho Albania €750.000

Michal Probierz Polonia €560.000

Steve Clark Scoția €550.000

Francesco Calzona Slovacia €540.000

Marco Rossi Ungaria €300.000

Matjaž Kek Slovenia €300.000

Ivan Hašek Cehia €250.000

Edward Iordănescu România €240.000

Willy Sagnol Georgia €200.000

România, cotată cu a 20-a șansă la câștigarea EURO 2024

În altă ordine de idei, Fox Sports a realizat și un top al favoritelor de la casele de pariuri. România este cotată cu a 20-a șansă din cele 24 de naționale participante pentru câștigrea trofeului EURO 2024, potrivit datelor centralizate de sursa citată.

Practic, țara noastră are o cotă de 200 la câștigarea titlului de campioană europeană, ceea ce înseamnă că cine pariază 1 euro pentru România va câștiga 200 de euro dacă echipa lui Iordănescu va ridica trofeul EURO 2024 deasupra capului.

La data realizării materialului, marele favorite la câștigarea EURO 2024 erau Anglia și Franța, cu o cotă de circa 3,5, urmate de Germania- cotă 6, Spania- cotă 7 și Portugalia- cotă 8.

Precizăm că Fox Sports folosește un sistem de cote puțin diferit de cele folosite de casele de pariuri din România (de exemplu, o cotă de +300 înseamnă un câștig de 40 euro la 10 euro pariați, +350 înseamnă un câștig de 45 euro la 10 euro pariați, +1600 aduce un câștig de 170 de euro la 10 euro pariați etc)

Iată și clasamentul cotelor publicat de Fox Sports pentru câștigarea trofeului EURO 2024

England: +300

France: +340

Germany: +600

Spain: +700

Portugal: +800

Belgium: +1400

Italy: +1600

Netherlands: +1600

Denmark: +3500

Croatia: +4000

Turkey: +5000

Switzerland: +6500

Serbia: +8000

Austria: +8000

Scotland: +8000

Hungary: +8000

Ukraine: +10000

Poland: +10000

Czech Republic: +15000

Romania: +20000

Slovenia: +20000

Albania: +25000

Georgia: +50000

Slovakia: +50000

