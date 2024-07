Hagi, despre „Generația de suflet” după înfrângerea din optimi: Au intrat în istorie. Sunt mândru de echipa României, de toţi

“Să-i felicităm pentru tot parcursul avut. Au intrat în istorie. Am avut oportunităţile noastre, dar s-a văzut că Olanda este foarte bună. Noi am făcut cât am putut, din orice meci înveţi, trebuie să privim înainte. Uneori atâta poţi. Trebuie să vedem ce să facem să devenim mai buni. Acum rămâne să se lucreze pentru a face mai bine. De acum trebuie să evoluăm, să creştem cât mai mult, Important e că au făcut foarte bine şi să avem încredere, curaj, au arătat că se poate. În fotbal nu te naşti cel mai bun, devii zi de zi. Trebuie să ne dorim mai mult, Sunt mândru de echipa României, de toţi“, a declarat Hagi.

Reprezentativa tricoloră, “Generaţia de Suflet” a fotbalului românesc, s-a oprit, marţi seară, în optimile de finală ale Campionatului European, fiind învinsă cu scorul de 3-0 de Ţările de Jos, la Munchen. Naţionala a ajuns în optimi după ce a câştigat grupa E.

