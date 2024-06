Florin Niță vrea în "sferturile" EURO 2024: "Buturuga mică poate răsturna carul mare". Ce așteaptă de la coechipieri

Internaționalul român speră ca tricolorii să treacă, marţi, de Olanda, în optimile de finală ale EURO 2024, deoarece ar fi un cadou frumos pentru ziua sa de naştere de miercuri, când împlineşte 37 de ani.

"Încerc să mă bucur pe deplin de această perioadă, dar deocamdată nu conştientizez la maxim ce se întâmplă. Este vîrful carierei mele deocamdată, am avut adversari puternici, Ucraina, Slovacia, Belgia. Poţi spune că începe Campionatul European în optimi, dar mai întâi trebuie să treci de grupe. Este fotbal, de ce să-mi fie frică? O fac cu entuziasm şi pasiune. Frică îmi este doar de Dumnezeu. Când intri pe stadion şi vezi că 80 la sută e plin de români este o atmosferă incredibilă. Este ceva ce nu poţi explica în cuvinte. În campanie am fost criticaţi, nu este corect, numai noi ştim cât ne sacrificăm, cât ne dorim să facem pentru echipă. De multe ori avem nevoie de cuvinte frumoase, de laudă, dar nu le-am primit. Dar faptul că suntem o echipă şi uniţi, am reuşit să trecem cu bine şi acum culegem roadele. Când îmbrac tricoul naţionalei este un sentiment plăcut şi o responsabilitate foarte mare. Când îl ai pe Dumnezeu cu tine, trebuie să-l rogi să fie cu tine. Simt ca înainte de un meci simt să-l rog pe Dumnezeu să mă ajute şi să-mi fac echipa să nu piardă.Tot ce se întâmplă acum i se datorează şi lui Edi Iordănescu. Calea pentru sferturi este să rămânem umili şi cu capul jos. Uniţi vom reuşi", a spus Niţă, într-un interviu acordat pentru UEFA TV.

Portarul nostru a mai declarat că se pregăteşte şi pentru loviturile de departajare cu Olanda. El a afirmat că, de ziua lui, speră că va primi cadou, din partea colegilor, calificarea în sferturile de finală ale EURO 2024.

"Loviturile de departajare sunt imprevizibile, dar îmi iau notiţie înainte şi mă gândesc la lucrurile astea. Fac şi o analiză foarte bună cu nea Leo Toader, antrenorul de portari. Noi îll avem pe Dumnezeu, avem unitate, avem determinare, ne dorim mai mult şi dorinţa este mai presus de orice. Ei sunt superiori din multe puncte de vedere, dar buturuga mică poate răsturna, uneori, carul mare. Pe mine mă susţine soţia mea, mă susţin copilaşii, toţi apropiaţii mei se roagă să facem lucruri măreţe. Sper ca pe 3 iulie, de ziua mea, să primesc un cadou frumos din partea colegilor şi să avem victoria cu Olanda", a afirmat Niță.

Ce i-ar spune Florin Niţă copilului Florin Niţă care în urmă cu mulţi ani se angaja la o fabrică de cozonaci să-şi ajute familia? "Să urmeze acelaşi drum, pe care Dumnezeu i l-a călăuzit. Dacă aş mai avea o viaţă, tot fotbalist m-aş face. A meritat cu vârf şi îndesat".

România și Olanda se vor întâlni, marți, de la ora 19:00, la Munchen, în optimile de finală ale EURO 2024. Meciul va fi transmis în direct de PRO TV și VOYO.

