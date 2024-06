EURO 2024. Presa internațională: Nicolae Stanciu a fost marele artizan al victoriei României împotriva Ucrainei

Lansată în mod ideal de un şut superb al lui Nicolae Stanciu, România a surclasat Ucraina şi a luat o opţiune importantă pentru calificarea în optimile de finală, notează AFP. Agenţia franceză aminteşte că Stanciu, căpitanul naţionalei României, care a fost aproape să înscrie un al doilea gol în meciul cu Ucraina, evoluează din septembrie 2023 la Damac FC, în campionatul Arabiei Saudite, unde fotbaliştii sunt bine plătiţi.

Dominatori în ceea ce priveşte posesia mingii în prima repriză, ucrainenii au fost lipsiţi de realism în faţa porţii lui Florin Niţă, în faţa unei apărări a României bine grupate.

La rândul său, EFE notează că debutul la EURO 2024 a fost un coşmar pentru portarul ucrainean Andri Lunin, strălucitor în Liga Campionilor, de nerecunoscut la turneul final din Germania, cu două erori nedemne de nivelul său, care au dezlănţuit vârtejul cu care România, condusă de Dennis Man şi Nicolae Stanciu, a obţinut cea mai clară victorie din istoria participărilor sale la turneele finale.

Andri Lunin, care a impresionat în sezonul 2023-2024 la Real Madrid, câştigătoarea Ligii Campionilor, a greşit grav la primele două goluri ale tricolorilor, reuşite de Nicolae Stanciu şi Răzvan Marin. Ultimul gol a fost marcat de Denis Drăguş.

Stanciu a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului de către UEFA.

Luni are loc şi celălalt meci din grupă, Belgia - Slovacia (Frankfurt, 19:00). România va juca următoarele meciuri cu Belgia pe 22 iunie (Koln, 22:00) şi cu Slovacia pe 26 iunie (Frankfurt).

Nicolae Stanciu, prima reacție după victoria României cu Ucraina

„Cred că după naşterea fetiţelor mele e cea mai fericită zi, atât din viaţa mea cât şi a colegilor. Ce am trăit azi nu se mai poate repeta. E de neegalat. Vreau să le mulţumesc suporterilor pentru ceea ce ne-au făcut să simţim astăzi, la intonarea imnului, e doar odată în viaţă. Sper că azi le-am facut o bucurie. Am jucat pentru ţara noastră, pentru România. Nu este important că am marcat eu. Importantă este victoria echipei!”, a declarat fotbalistul în direct la Pro TV.

