Euro-2024. Incidente între fani înainte de meciul Turcia - Georgia. La Dortmund a plouat torenţial. VIDEO

Conform unui videoclip postat pe reţelele de socializare, mai mulţi suporteri s-au luat la bătaie, fără ca forţele de ordine să intervină.

Cele două naţiuni nu s-au mai întâlnit într-un meci de fotbal din 2012.

Georgia participă la un turneu major (Euro sau Cupa Mondială) pentru prima dată în istoria sa.

????????️ The rain is so heavy at the Türkiye ve Georgia match that the staff are trying to sweep water into the drains. #EURO2024 pic.twitter.com/dsxMr80mgG