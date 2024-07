Mii de români au cântat imnul României în inima Munchenului după meciul cu Olanda. „Echipa națională ne-a făcut mândri”

125.000 de suporteri au fost în tribune la cele 4 meciuri ale echipei naționale. Lor li se adaugă milioane de români care au urmărit partidele la televizor.

Cu lacrimi de mândrie și recunoștință că au fost alături de naționala care, deși învinsă, ne mai promite multe bucurii, mii de români au cântat imnul României în inima Munchenului. Mulți dintre ei lucrează în Germania.

Meciurile echipei naționale și întâlnirea cu atât de mulți români i-au făcut să se simtă mai aproape de țară. Au strigat cu putere că sunt români și că sunt mândri de asta.

Bărbat: „Echipa națională ne-a făcut mândri în Germania cum nu am mai fost de atâția ani, cum am fost în ultimele săptămâni. Mândru că sunt român și mulțumesc tricolorilor și tuturor care au fost pe stadion.

Reporter: De ce plângi?

Bărbat: Nu știu, am o emoție pe care nu am mai trăit-o. Am piele de găină.”

Forțele de ordine germane au urmărit zâmbind euforia românilor care au umplut metroul din Munchen. Petrecerea românilor din metrou s-a mutat în centrul orașului Munchen în Marien Platz. Până și fanii olandezi s-au prins în horă.

Și acasă zeci de mii de români care s-au adunat în marile orașe ca să vadă meciul împreună. Au cântat la final imnul României. Din toată inima, fără pic de supărare.

Suporter: „Iubim România în continuare. Eu zic că am început să ne trezim din toate punctele de vedere”.

Suporteri: „Suntem foarte mândri de România.”

Suporteri: „Chiar dacă rezultatul nu a fost pe măsură așteptărilor suntem alaturi de ei în orice moment”.

Dragi tricolori, o Românie întreagă vă mulțumește. Povestea voastră și a noastră trebuie să meargă mai departe.

