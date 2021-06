A început Turcia – Țara Galilor, la EURO 2020. Meciul poate fi urmărit pe PRO TV și pe VOYO.RO

Turcia o înfruntă pe Țara Galilor, miercuri, ora 19.00, într-un meci din grupa A a EURO 2020. Partida poate fi urmărită pe PRO TV/PRO X și pe VOYO.RO.

Puteți urmări partida de pe Arena Națională în format LiveTEXT pe www.sport.ro.

Vedeți aici tot ce s-a întâmplat până în prezent la meciurile de la EURO 2020.

Selecţionerul Şenol Guneş a efectuat două schimbări în primul ''unsprezece'' al echipei Turciei pentru partida de miercuri cu Ţara Galilor, de la Baku, din Grupa A a turneului final EURO 2020 la fotbal, după eşecul cu Italia (0-3).

Guneş, care conducea Turcia la medaliile de bronz la CM 2002, i-a trimis pe banca de rezerve pe fundaşul Merih Demiral (autorul unui autogol) şi pe mijlocaşul Yusuf Yazici, titularizându-i păe Kaan Ayhan, respectiv Cengiz Under.

De partea cealaltă, Ţara Galilor va începe în aceeaşi formulă ca la partida cu Elveţia (1-1). Conform site-ului UEFA, ar exista o schimbare de posturi, Davies urmând să fie fundaş stânga, iar Mepham fundaş central.

Echipele de start:

Turcia: 23. Ugurcan Cakir - 2. Zeki Celik, 22. Kaan Ayhan, 4. Caglar Soyuncu, 13, Umut Meraş - 5. Okay Yokuşlu - 9. Kenan Karaman, 10. Hakan Calhanoglu, 6. Ozan Tufan, 7. Cengiz Under - 17. Burak Yilmaz (căpitan). Selecţioner: Şenol Guneş.

Rezerve: 1. Mert Gunok, 12. Altay Bayindir - 3. Merih Demiral, 8. Dorukhan Tokoz, 11. Yusuf Yazici, 14. Taylan Antalyali, 15. Ozan Kabak, 19. Orkun Kokcu, 21. Irfan Can Kahveci, 24. Kerem Akturkoglu, 25. Mert Muldur, 26. Halil Dervişoglu.

Ţara Galilor: 12. Danny Ward - 14. Connor Roberts, 22. Chris Mepham, 6. Joe Rodon, 4. Ben Davies - 16. Joe Morrell, 7. Joe Allen - 11. Gareth Bale (căpitan), 10. Aaron Ramsey, 20. Daniel James - 13. Kieffer Moore. Selecţioner: Rob Page.

Rezerve: 1. Wayne Hennessey, 21. Adam Davies - 2. Chris Gunter, 3. Neco Williams, 5. Tom Lockyer, 8. Harry Wilson, 9. Tyler Roberts, 15. Ethan Ampadu, 17. Rhys Norrington-Davies, 18. Jonny Williams, 19. David Brooks, 23. Dylan Levitt.

Arbitru: Artur Dias; arbitri asistenţi: Rui Tavares, Paulo Soares (toţi din Portugalia); al patrulea oficial: Bartosz Frankowski; arbitru de rezervă: Marcin Boniek (ambii din Polonia)

Arbitru video: Joao Pinheiro (Portugalia); arbitri asistenţi video: Francois Letexier (Franţa), Inigo Prieto, Alejandro Hernendez (ambii din Spania)

Delegat UEFA: Irakli Nakaidze (Georgia), observator UEFA pentru arbitri: Nikolai Levnikov (Rusia)