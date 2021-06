Primul interviu cu Eriksen după ce a suferit un stop cardiac pe teren. "Mă simt mai bine acum”

"Mă simt mai bine acum, dar vreau să înţeleg ce s-a întâmplat”, a spus Eriksen, potrivit News.ro.

"Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru ceea ce aţi făcut pentru mine. Nu voi renunţa", a adăugat el.

Christian Eriksen nu a avut niciodată probleme cardiace şi examinările medicale efectuate până acum nu au reuşit să identifice ce ar fi putut provoca accidentul de sâmbătă.

