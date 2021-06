Medicul naţionalei daneze: „Eriksen era dus. Nu avem o explicaţie”. Mesaj nou al fotbalistului aflat în spital

Internaţionalul danez Christian Eriksen a suferit un stop cardiac în timpul meciului Danemarca - Finlanda (0-1) de la EURO 2020, a cărui cauză nu poate fi deocamdată stabilită, a declarat duminică medicul selecţionatei Danemarcei, Morten Boesen.

"În acest moment, nu avem o explicaţie", a declarat Boesen în cursul unei conferinţe de presă. "Acesta este unul dintre motivele pentru care este încă internat, pentru a înţelege ce s-a întâmplat", a adăugat el, precizând că "examenele medicale la care a fost supus până acum Eriksen au fost bune".

În finalul primei reprize a partidei de la Copenhaga, Christian Eriksen s-a prăbuşit brusc pe gazon, fără să aibă niciun contact cu vreun adversar sau cu mingea.

"Era dus, i-am făcut manevrele de resuscitare. A fost un stop cardiac. L-am adus înapoi repede, cu ajutorul defibrilatorului", a precizat Boesens, adăugând că Eriksen va rămâne internat în continuare, pentru noi teste, transmite AFP, conform Agerpres.

Meciul de la Copenhaga a fost reluat, după o întrerupere de aproape două ore, încheindu-se cu o înfrângere pentru danezi (0-1).

"Am sentimentul că nu ar fi trebuit să jucăm" finalul partidei, a spus selecţionerul danez Kasper Hjulmand, care a fost încântat însă să-l vadă "zâmbind pe Christian", în timpul unei conversaţii pe care au avut-o în cursul zilei de duminică.

"El ne-a spus: Ce mai faceţi? Cred că vă merge mai puţin bine ca mie. Simt că aş putea merge să mă antrenez", a adăugat selecţionerul, dezvăluind cuvintele pe care i le-a spus jucătorul.

Eriksen "vrea sa continuăm, aşa că vom face asta. Vrem să jucăm pentru Christian", a mai spus Kasper Hjulmand.

Jucătorii au primit consiliere psihologică

Directorul sportiv Peter Moller a declarat că jucătorii au primit consiliere psihologică sâmbătă seara şi duminică dimineaţa şi că echipa este de acord că a fost greşit să continue meciul în aceeaşi zi, subliniind totodată că nu a existat vreo presiune din partea delegaţilor UEFA.

“Jucătorii au fost foarte deschişi. Unii dintre ei au nevoie să vorbească mult, alţii mai puţin. Am primit ajutor psihologic din exterior, toată lumea şi-a putut exprima sentimentele, am discutat şi toată lumea a fost mulţumită. Am vorbit între noi, iar astăzi aceleaşi persoane au venit la hotel pentru ca jucătorii să îşi exprime gândurile individual. Apreciem ajutorul pe care l-am obţinut din exterior. Conversaţia cu Christian a avut un impact masiv asupra jucătorilor. I-a motivat foarte mult pe jucători să îl vadă pe Christian pe ecran”, a afirmat Moller, potrivit Football Italia, transmite news.ro.

Ce s-a întâmplat la meciul Danemarca - Finlanda

Jucătorul danez Christian Eriksen, în vârstă de 29 de ani, a căzut pe teren şi a avut nevoie de minute în şir de resuscitare, sâmbătă, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.

Danemarca era în atac, la faza în care Eriksen s-a prăbuşit pe teren, în minutul 43. Un jucător al gazdelor a executat un aut de pe partea stângă, trimiţând mingea către Eriksen. Fotbalistul echipei Inter Milano a părut că trimite înapoi mingea, apoi s-a prăbuşit pe gazon cu faţa în jos. Jucătorii celor două echipe şi arbitrul au recţionat imediat, realizând că s-a întâmplat ceva grav şi au chemat medicii pe teren.

Jucătorii danezi au făcut un zid în jurul medicilor, pentru a-şi proteja coechipierul, asupra căruia se intervenea cu defribilatorul, iar unii se rugau.

Getty

Pe teren a intrat şi soţia jucătorului.

După minute bune, arbitrul englez Anthony Taylor a trimis jucătorii finlandezi la cabine.

Eriksen a fost scos de pe teren cu targa, aceasta fiind camuflată aproape total de un material alb ţinut în jur de personalul medical, pentru a nu se vedea în interior. Totuşi, în social media au apărut imagini cu Eriksen pe targă, în care jucătorul părea conştient.

Meciul s-a reluat după aproape două ore şi a fost câştigat de Finlanda, cu 1-0.