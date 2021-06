Începe campionatul EURO 2020. Muzica şi fotbalul aduc milioane de oameni împreună

Peste 700 de milioane de oameni, locuitorii continentului, au așteptat un an acest moment de bucurie: Campionatul European de Fotbal.

Epidemia de COVID-19 ne-a văduvit pe toți, nu doar de îmbrățișările prietenilor și familiei ci și de îmbrățișările suporterilor care celebrează fiecare gol. Iar acesta este mesajul, imnului oficial al campionatului. "We are the people" înseamnă victoria celor care trec împreună, prin greutăți, și tot împreună renasc.

Muzica şi fotbalul aduc milioane de oameni împreună. În mai puțin de trei ore pe Stadio Olimpico din Roma, înainte de fluierul de început, asta se va auzi: "Noi suntem oamenii, pe care i-am așteptat atât, să-i revedem!"

Inimi pentru pasiunea pe care muzica şi fotbalul ne-o pun în inimi şi X-uri pentru îmbrăţişările care ne-au lipsit un an, ca şi Euro 2020.

Campionatul este deschis de un eveniment unic în lume: Imnul oficial, cântat virtual pe Stadio Olimpico din Roma, la câteva secunde după ce 24 de baloane, reprezentând echipele, au dat aripi spiritului Euro 2020.

Încă nu putem fi împreună, ca înainte, în cele 11 oraşe gazdă, şi concertul virtual, la care 60 de oameni au muncit 4.000 de ore, asta simbolizează. Îl ascultăm zilnic, de o lună deja. Vineri îl simţim cu inima, de la Roma.

2 legende ale rock-ului mondial, irlandezii Bono şi The Edge din formaţia U2, solistul şi chitaristul solo, ne spun "We are the people we've been waiting for", alături de Martin Garrix, un artist important al a muzicii electronice dance.

Flăcări alb-albastre strălucitoare cuprind terenul, la câteva secunde după ce acordurile "Nessun Dorma" se sting pe buzele lui Andrea Bocelli şi Bono, TheEdge şi Garrix, încep show-ul.

În scurt timp, la Roma, Italia şi Turcia intră pe teren. Speranţa, energie, bucuria de a fi împreună pe stadioane cu zecile de mii şi cu milioanele în faţa televizoarelor. De astăzi, în fiecare zi, la PROTV.