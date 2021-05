EURO 2020. UEFA autorizează 26 de jucători de echipă

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a autorizat, marţi, echipele participante la EURO 2020 (11 iunie-11 iulie) să convoace la loturi 26 de jucători, în locul obişnuitei liste cu 23 de nume, informează AFP, scrie Agerpres.

În schimb, doar 23 de jucători vor figura pe foaia de meci "pentru fiecare partidă", precizează instanţa continentală într-un comunicat dat publicităţii, selecţionerii putând ajusta această listă pe parcursul turneului graţie celor trei jucători suplimentari.

Selecţionerii vor avea termen până la 1 iunie pentru a înainta UEFA listele cu cele 26 de nume. Dar între această dată şi primul lor meci, ei vor putea să înlocuiască un jucător în caz de "accidentare sau îmbolnăvire serioasă", atestate medical.

"Pentru mai multă claritate, jucătorii care au fost testaţi pozitiv la Covid-19 sau cei care au fost plasaţi în izolare în calitate de 'caz contact' intră în categoria "îmbolnăvirilor serioase", a adăugat UEFA.

Totodată, portarii vor putea fi înlocuiţi înainte de fiecare meci "în caz de incapacitate fizică, chiar dacă unul sau doi portari de pe listă sunt încă disponibili", a mai decis Comitetul Executiv al forului continental.

Citește și Capitala se pregătește pentru EURO 2020. Care sunt ultimele noutăți

Încă de la începutul lui aprilie, UEFA anunţase că intenţionează să autorizeze echipele naţionale participante la EURO 2020 să înscrie mai mult de 23 de jucători în loturile lor, aşa cum au solicitat mai mulţi selecţioneri, din cauza riscurilor legate de Covid-19.

Bucureştiul este unul dintre cele 11 oraşe în care vor avea loc meciurile de la EURO 2020. Capitala României va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).