UEFA a anunțat că Bucureștiul va organiza meciurile de la Euro 2020 cu spectatori

Opt oraşe-gazdă la EURO 2020, printre care și Bucureştiul, s-au angajat să primească spectatori, ceea ce lasă în suspans soarta oraşelor Munchen, Roma, Bilbao şi Dublin, a anunţat, vineri, UEFA, potrivit Agerpres.

Cele patru oraşe rămase "au până la 19 aprilie să ofere informaţii suplimentare legate de planurile lor, iar la acea dată va fi luată o decizie finală" referitoare la o eventuală delocalizare a unor meciuri, a explicat UEFA.

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania). România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.

Ministerul Tineretului şi Sportului a anunţat, marţi, că meciurile organizate pe teritoriul României în cadrul EURO 2020 se vor desfăşura cu 13.000 de spectatori în tribune, reprezentând 25% din capacitatea Arenei Naţionale.

Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00.