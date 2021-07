EURO 2020: UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva Angliei după semifinala cu Danemarca

Cazul va fi examinat de organul de control, etică şi disciplină al organismului de conducere al fotbalului european la o dată nespecificată, transmite AFP, care citează Agerpres.

Într-un comunicat de presă, UEFA menţionează că fanii Three Lions au folosit raze laser, au aprins torţe şi au fluierat la intonarea imnului danez, încălcând regulamentele în vigoare.

Unbelievable.

Someone in the crowd was pointing a laser into Schmeichel's eyes as he was trying to save the penalty Sterling dived for.

Horrible look for England this.

Disgraceful.#EURO2020 pic.twitter.com/LEusViVtMC