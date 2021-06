EURO 2020. Organizatorii au făcut publice procedurile de acces pe Arena Națională

Doar 10 zile au mai rămas până la cea mai importantă competiție sportivă găzduită vreodată de România: EURO 2020, care va fi în direct la PRO TV și PRO X. Organizatorii au făcut publice procedurile de acces pe Arena Națională.

Fanii care vor merge la Arena Națională vor trece, pe lângă filtrele de securitate, printr-o verificare a documentelor medicale - certificate de vaccinare sau teste COVID.

Dacă oficialii le acordă accesul, vor primi o brățară personalizată care, alături de bilet, reprezintă garanția intrării în tribune. Două treimi dintre locurile disponibile la primele trei meciuri de la București vor fi ocupate de străini.

Euro 2020 se joacă la PRO TV

Peste provocările inerente aduse de organizarea unei asemenea competiții s-au suprapus încercările dificile la care ne-a supus pandemia. Numărul de fani din tribune a fost redus drastic pentru ca meciurile să se poată disputa sub o formă cât de cât apropiată de realitate.

Cei puțini care vor mai avea acces vor fi triați pe criterii medicale.

Florin Șari: ”Condițiile de îndeplinit sunt următoarele: are un test RT PCR negativ care este încă în termenul de valabilitate de 72 de ore sau are un test rapid care este în termenul de valabilitate de 24 de ore sau are un certificat medical de ieșire din boală care-i permite în termenele legale să-și dovedească imunitatea sau este vaccinat”.

Dar certificatul de vaccinare cel de boală sau testele nu sunt suficiente. Suporterul care are bilet la meci trebuie să meargă cu biletul și cu unul dintre aceste documente la centrele medicale special amenajate pentru Euro.

Acolo, un cadru medical va verifica autenticitatea documentului fie în registrul persoanelor vaccinate, fie în baza Corona forms.

De-abia după validare respectivul suporter va primi o brățară individualizată care împreună cu biletul constituie de fapt permisul de intrare la meci.

Florin Șari: ”Brățările sunt individualizate cu fiecare meci în parte, fiecare brățară are o serie proprie și corespunde cu biletul, adică nu poți să intri la meci dacă nu ai un bilet valabil și dacă nu ai o brățară care nu este din setul dedicat respectivului meci”.

Cel puțin 7.000 de suporteri străini sunt așteptați la București, la fiecare dintre cele 3 meciuri din grupe de pe Arena Națională. Și ei vor fi supuși aceluiași filtru medical de acces: le vor fi verificate documentele de vaccinare sau de testare.

Florin Șari: ”La momentul actual ponderea majoritară este pentru primele 3 meciuri la spectatorii din străinătate. Vorbim de proporții cuprinse undeva în jurul cotei de 60-65% în medie pentru cele 3 meciuri, la meciul din optimile de finală s-a inversat cumva raportul, sunt interesați mai mulți români decât străini, dar trebuie să ținem cont de faptul că nu punem aici la socoteală suporterii care vor veni după ce, să spunem, echipa lor favorită se califică în fazele eliminatorii”.

Pe lângă București, alte zece orașe găzduiesc meciuri în cadrul competiției. Pandemia a încurcat planurile inițiale și a făcut două victime. Sevilla a preluat partidele programate inițial în Bilbao, în timp ce Londra și Sankt Petersburg vor umple golul lăsat de Dublin.

Ungaria este singura țară care a anunțat că meciurile din grupa pe care o organizează, desfășurate pe Puskas Arena, se vor disputa cu tribunele pline. În timp ce în Azerbaidjan, care și-a asumat jumătate din capacitate, la fel ca Sankt-Petersburg, asistăm la o situație inedită. Vor fi primiți în țară doar cetățeni din statele care joacă în grupa de pe stadionul Olimpic din Baku. Una cu Turcia, Elveția și Țara Galilor.

Dar și cei care își vor susține favoriții în sferturile de finală. Toți vor avea nevoie de viză. Pe celalalte stadioane, la fel ca la București, accesul publicului se va face în limita a 25% din locuri - cel puțin în acest moment.

Cu COVID-19 a dus o relație cu năbădăi și superstarul Portugaliei, Cristiano Ronaldo - care ar putea veni pentru optimi în România. Vârful portughez este, în acest moment, omul cu cele mai multe partide la EURO 21 și, totodată, golgheterul competiției, cu 9 reușite - la egalitate cu legendarul Michel Platini.

Testat pozitiv în luna octombrie a anului trecut, înaintea unui meci, Ronaldo s-a întors cu avionul în Italia, încălcând restricțiile impuse de autorități. Ministrul Sportului, Vincenzo Spadafora, l-a numit "arogant" și "lipsit de respect", precizând că talentul nu îi dă dreptul să aibă un astfel de comportament.

Asimptomatic, Ronaldo a stat aproape trei săptămâni în izolare, după ce a mai picat un test de Covid.

Cristiano Ronaldo: ”Trebuie să stau acasă, în carantină. Familia mea este la alt etaj, nu putem intra în contact. Când ești puternic aici (mental), restul nici că mai contează. Vă mulțumesc! (pentru grijă), voi continua în portugheză. Hei, toată lumea din Brazilia, sunteți bine?”.

În ianuarie, Cristiano a încălcat, din nou, măsurile oficiale - s-a dus la schi cu iubita lui, Georgina Rodriguez, de ziua tinerei. Italienii au fost furioși, pe bună dreptate.

Fotbalistul portughez al lui Juventus este prima persoană de pe glob cu o jumătate de miliard de urmăritori pe conturile de Facebook, Instagram și Twitter. O simplă fotografie cu el vaccinându-se ar convinge scepticii de peste tot să îi calce pe urme.

Marea favorită a competiției, Franța, care, la rândul ei ar putea ajunge în capitala României, și-a vaccinat jucătorii săptâmâna trecută. Kylian Mbappe, starul lui Paris Saint-Germain - un fotbalist de 160 de milioane de euro - a marcat momentul pe Twitter.