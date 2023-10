Ionuț Grossu, consultant în strategie de business: Puterea de cumpărare în România crește, conform prognozelor

Ionuț Grossu are peste 23 de ani de experiență în business, 14 ani în e-commerce și este fondatorul Digital Strategy, companie specializată în strategie de business pentru e-commerce.

De asemenea, el a fost implicat în dezvoltarea a peste 50 de companii din opt țări de pe patru continente.

Andrei Radu: Cât de mult contează în succesul unui business online datele versus intuiția versus flerul antreprenorului?

Ionuț Grossu: ”Este foarte bine să avem fler și intuiție, pentru că cu toții folosim lucrul acesta, dar el capătă o valoare mult mai puternică în momentul în care este bazat și pe date, pe cunoștințe, pe know-how. De exemplu, în macro-strategii sau în strategia corporate-strategy, cea pe care o executăm pentru perioade mai largi de timp, undeva la 5-10 ani, acolo ne uităm și în date macroeconomice.

Și am să îți arăt, mi-am cules de pe site-ul Fondului Monetar Internațional, acolo-s câteva date OK, pe care le analizez și ți le explic foarte simplu. În partea de sus a ecranului, aici am datele din 2028, cum o să arate, este vorba despre Produsul Intern Brut per capita, la nivel de țară, adaptat la puterea de cumpărare.

Este un indicator foarte bun la care ne uităm. Și aici am o comparație între 2023 prognoza pentru acest an, dată de Fondul Monetar Internațional, și 2028. Și am pus cam țările în care suntem noi aproape, fie din regiune, fie cele cu care ne concurăm. Și dacă în 2023 vedem aici România la 41.000 dolari puterea de cumpărare și vedem comparativ cu celelalte date, cu celelalte țări, pentru 2028 noi ajungem undeva la 57.000”.

Andrei Radu: OK, deci este creștere, prognozat, ai spus tu, de Fondul Monetar Internațional.

Ionuț Grossu: ”Da, dacă stăm să ne uităm un pic în detaliu, de exemplu Croația. Noi în momentul de față suntem 41 versus 42 Curați, stau un pic mai bine la puterea de cumpărare.

În 5 ani de zile ne ducem cu mult peste ei: 57 versus 53, da. Dacă luăm Portugalia, în momentul de față ei sunt la 44 și noi 41, ei 44, noi ne ducem la 57, Portugalia la 54. Ideea este în felul următor: puterea de cumpărare crește conform prognozelor, chiar dacă pot fi anumite simptome, chiar dacă pot fi anumite decizii pe care guvernul le poate lua. Specialiștii consideră că pe un termen de 5 ani de zile, puterea de cumpărare crește.

Cum se traduce asta în business? În momentul în care puterea de cumpărare crește, pretențiile noastre devin din ce în ce mai mari, mai ridicate.

Încercăm să ne orientăm către alt gen de produse de produse care nu sunt doar funcționale, adică au prețuri foarte mici și începem să ne uităm după brand-uri, după produse calitative, de produse care au un design. Și atunci, în business, lucrul ăsta îl transpune prin faptul că este un indicator care ne arată că aveți curaj să vă duceți către nivelurile superioare de produse calitative”.

Dată publicare: 03-10-2023 11:21