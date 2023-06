Laura Țeposu, fondator și CEO al librăriilor Libris: Un loc important, cu o creștere accelerată, îl ocupă cartea pentru copii

Laura are o experiență de 14 ani în e-commerce, a terminat științe economice și are un master în contabilitate.

Andrei Radu: Care este legătura cu business-ul de carte? De ce Libris?

Laura Țeposu: ”De ce Libris? Am început să lucrez în librărie, Librăria Ștefan Octavian Iosif din Brașov, încă din timpul facultății. La 20 de ani, primul meu drum sau prima mea tendință a fost să merg către contabilitate. De fel sunt și expert contabil, am avut și o firmă de contabilitate la un moment dat, dar în tot acest parcurs, eu am rămas în librărie. Și acolo am trecut prin toate procesele librar, aprovizionare, marketing.. ”

Andrei Radu: Asta a fost o pasiune de a ta? Ai vrut tu librărie?

Laura Țeposu: ”Da, eu citesc, adică am citit de mică, am fost cititorul acela pasionat care citea pe sub bancă la școală, deci mi-a plăcut. Dar, să fiu sinceră, înclinația mea este către cifre. Eu sunt omul cifrelor. Nu întâmplător am ales contabilitate și chiar am făcut bine ce am făcut. Însă e-commerce-ul, să zic așa, îmbină cifrele cu lectura, deci este mix-ul perfect.”

Andrei Radu: Ce vroiam să te întreb, mai cumpără românii cărți în ziua de astăzi? Și mai ales online.

Laura Țeposu: ”Mai cumpără românii cărți. Nu cât de mult ne-am dori noi. Există un potențial mare de creștere aici. Și dacă stăm să ne uităm la țările din jur, țările poate cu nivel similar al României, încă există loc foarte mult de creștere. Dar întreaga piață de carte, întregul ecosistem își dă toată silința să facă lucruri pentru a crește interesul oamenilor pentru a citi.”

Andrei Radu: Ok, din punctul tău de vedere, la Libris ce fel de cărți se cumpără cel mai mult? Mă refer la categorii, beletristică, sunt cărți pentru copii, sunt cărți de business. Ce anume se cumpără cel mai mult?

Laura Țeposu: ”Belestristica, evident, este cea mai ofertantă categorie și se adresează unui public mult mai larg, și atunci este pe primul loc. Dar un loc important, cu o creștere accelerată, îl ocupă cartea pentru copii. Adică vedem un interes al părinților în a-și îndruma copiii să citească. Noi suntem destul de conectați cu tot sistemul educațional profesori, biblioteci ș.a.m.d. și cam toată lumea realizează cât de important este pentru un copil să citească, să deprindă acest dar al cititului, această plăcere de a citi, nu această nevoie de a citi.”

