Claudia Tudor, general manager la F64: „Cred în business-ul online și cred în business-ul online de nișă”

Invitatul acestei ediții a emisiunii ePlan are peste 10 ani de experiență ne-commerce și în management-ul organizațiilor de dimensiuni medii și mari.

Suntem deja la jumătatea anului, cu aproximație. Cum a pornit anul 2023 pentru voi și cum îl vezi?

Claudia Tudor, general manager la F64: „Piața e-commerce în România pentru noi a pornit bine, ca să spun așa. Am avut niște creșteri prognozate destul de, zic eu, moderate pentru anul acesta, fiind pentru noi un an de consolidare, însă până la sfârșitul lunii trecute, discutăm în target. Creșterea a fost prognozată pe an undeva la 12%”.

În ceea ce vă privește pe voi, în piața de e-commerce, cam cât crezi că va crește anul ăsta?

Claudia Tudor, general manager la F64: „Au fost niște cifre deja date de curieri, de pildă, care au spus undeva între 5% și 10%. Unii sunt un pic mai optimiști, mai înspre 10%, alții sunt mai înspre 5%. Părerea mea personală este că un undeva la 10% creșterile nu vor mai fi, din punctul meu de vedere. Venim după o perioadă de pandemie, venim după o perioadă în care e destul de multă incertitudine legată și de inflație și de războiul de lângă noi și oamenii investesc mai ponderat, ca să spun așa. (...)Lumea se obișnuiește din ce în ce mai mult cu a cumpăra online și asta ne dă și un trend pozitiv de creștere”.

Consideri că mai este loc pe piață pentru alte magazine online și dacă da, cum ai vedea lucrurile? Să fie un magazin online de tip generalist, care vinde de toate sau un magazin online nișat, specializat pe o anumită verticală?

Claudia Tudor, general manager la F64: „Este loc în piață pentru magazine online pentru cei care își doresc să construiască un business sustenabil. Nu mai suntem în perioada tunurilor.(...) Cred în business-ul online și cred în business-ul online de nișă. Da, pentru că sunt destul de mulți jucători mari în piață care sunt generaliști. Dacă ești la început de drum, cred că cel mai bine ar fi să te specializezi în ceva ce tu poți să fii foarte bun. Cu siguranță, cu un „customer care” de calitate, o să ai succes”.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 20-06-2023 10:38