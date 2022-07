CEO-ul SLS Cargo, despre impactul pe care l-a avut pandemia asupra industriei de transport și logistică

Mihai Stoica activează în industria de trasport și logistică din anul 2006, când și-a început activitatea în cadrul unei companii de curierat.

Până la pornirea propriului business a lucrat în companii internaționale de expediere de mărfuri, în cadrul cărora a învățat cum funcționează transporturile maritime, aeriene, feroviare și rutiere. În prezent este CEO-ul SLS Cargo, business pornit în anul 2014 și în acționariatul căruia a intrat Fan Courier în 2020.

Î: Ai o experiență de atâția ani de zile în zona asta de logistică-transport-curierat. Este zona pe care consuamtorul final al magazinelor online nu prea o vede. Mă interesează să știu cum stăm astăzi, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în tot ce înseamnă economie. În ce măsură pandemia a impactat zona de logistică? Încep să crească cazurile de Covid din nou în Europa.

Mihai Stoica, CEO SLS Cargo: Noi am fost obișnuiți să avem o predictibilitate foarte mare de-a lungul timpului cu ceea ce facem. Problema foarte mare pe care am avut-o în momentul în care a început pandemia a fost că nu știam ce avem de făcut. Toată lumea se întreba „ok, ce facem de acum înainte?”, dacă trecem peste etapa aceea sau nu. Din fericire, atât guvernele cât și companiile au găsit soluții, ne-am adaptat și spre surprinderea tuturor au fost niște ani, 2020 și 2021, nu foarte răi pentru nici o industrie în afară de HORECA și Travel. Probabil cea mai fericită a fost industria de E-Commerce care a explodat. Pentru industria de transport și logistică a fost un bun moment de a crește și de a găsi soluții. Ne-a forțat să ne adaptăm vremurilor și de a găsi posibilitatea de a optimiza costurile pentru că ne tot pregăteam pentru o eventuală criză. Costurile au crescut foarte tare pe tot ce înseamnă transport internațional. Acum ne confruntăm și cu o problemă pe zona de utilități, depozite. Creșterea inflației duce și la o creștere a prețurilor de consum. Am reușit să preluăm o mare parte din acest șoc reușind să optimizăm procesele în depozite și lucrând mult cu clienții noștri. Industria este sub tensiune, este presată de prețurile foarte mari.

