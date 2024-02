„Încep să ia suplimente de-a valma fără să știe că nu le fac bine”. Suplimentele cu proteine ne pot afecta rinichii

Suplimentele cu proteine forțează rinichii, dar și ficatul. Dacă aveți deja obezitate abdominală, pot distruge rinichii.

Mușchii mai mari și mai puternici se fac cu proteine și cu sport. La finalul adolescenței, apare pentru mulți această preocupare.

Bogdan Pascumedic primar endcorinolog: „Calea mai scurtă este să mă opresc la o pudră proteică sau la acele batoane proteice, sfatul meu este să evaluăm etichetă pentru că pe lângă X grame de proteine, avem o cantitate mare de zahăr și carbohidrați”.

Din această cauză, apar glicemii mari. Foamea crește și este greu de controlat.

Bogdan Pascu medic primar endcorinolog: „Acele suplimente sunt dăunătoare dacă sunt la începutul vieții mele la sală sau de a mă mișcă. E mai prudent să nu caut rezultate rapide, să încerc să mă mișc să compenseze masa musculară, care mă ajută să îmi modelez acele glicemii mari.



În primul rând, să verific eticheta să văd câtă cantitate de zahăr are. Pe de altă parte, nu încurajez această nutriție, dar e important să tragem un semnal se alarmă pentru că de multe ori scrie supliment proteic, baton proteic, și de fapt el e foare bogat în zahar”.

La vârstă adultă, nu începeți programul de pierdere ponderală direct cu sală, dacă aveți grăsime abdominală și nici cu suplimente cu poteine sau cu aminoacizi, ne spun medicii.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă Institutul clinic Fundeni: „Un tânăr, care este obez, are un grad de afectare hepatică, are un grad de afectare renal și nu știe că nu se manifestă. Are o oarece sensibilizare de la obezitate, la sală ia suplimente că îi prescrie antrenorul ce să facă”.

Suplimentele cu aminoacizi îți fortează și ficatul și rinichiul. Se simt obosiți și atunci ca să facă și mai mult sport, încep să ia suplimente de-a valma fără să știe că nu le fac bine. Vor să slăbeasca că se vindece de toate și iau suplimente și fortează rinichiul”.

Rinichiul, care suferă deja din cauza grăsimii, are filtrele mărite. Suplimentele proteice luate pentru sală le măresc și mai tare.

Odată modificate, acestea vor pierde și ce nu trebuie să piardă, adică proteinele din sânge.

În sumarul de urină apar proteine, dovadă obiectivă că rinichiul suferă. Boala cronică de rinichi nu doare, dar distruge două organe vitale.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 25-02-2024 10:57