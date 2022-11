Vitamina D și vitamina C, doi actori principali pe care îi luăm din hrană. De ce fumătorii au nevoie de vitamina C în plus

Oxigenul din sânge se combină cu glucoza. Din această combinație trăim. În cele mai complicate procese, care ne țin în viață, găsim doi actori principali pe care îi luăm din hrană: vitamina D și vitamina C.