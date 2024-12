Sarmalele, cel mai echilibrat preparat al mesei de Crăciun. Care sunt recomandările nutriționale pentru o porție

Nu putem vorbi de Crăciun fără o oală sarmale. Pe cât sunt de migăloase și greu de preparat, pe atât sunt de gustoase si sănătoase.

Deși originea lor este undeva în Balcani, noi le-am ridicat la rang de produs tradițional românesc. Sarmalele sunt un fel de mâncare complet, care aduce împreună cele trei categorii principale de nutrienți.

Proteine și grăsimi din carne, carbohidrați din orez și multă varză, adică legume. Și nu oricum, ci fermentate, adică pline de probiotice.

Care sunt recomandările nutriționale pentru o porție delicioasă de sarmale?

Decât să cumpărați carne gata tocată care nu știți câtă grăsime conține, mai bine luați o bucată de pulpă de porc împănată și tocați-o chiar voi. Atenție la cantitatea de costiță/slănină cu care îmbogățiți amestecul. Este de dorit ca sarmalele să fie gătite în abur, nu în grăsime.

Nu adăugați ulei, nu-și are rostul în rețetă, ci mai degrabă completați oala cu borș, zeamă de varză sau suc de roșii, cat să fiarbă înăbușit.

Ce sunt sarmalele?

Un amestec echilibrat de carne tocată, varză murată și orez, totul fiert sau gătit la cuptor. Adică sănătos și dietetic, dacă am fost zgârciți cu grăsimea. La asta adăugați prezența de probiotice din fermentația lactică, efectul „detox” asigurat de varză, aportul mare de fibre și vitamina C, plus accelerarea metabolismului dacă le mâncăm cu ardei iute.

Sarmalele au avantajul că odată gătite pot fi consumate și în zilele ce vor urma. Sunt chiar mai bune odată cu trecerea timpului. Porția corectă este de 3-4 bucăți, iar dacă adăugați un pic de smântână și două linguri de mămăligă obțineți o masă sățioasă și delicioasă.

Haideți să lăudăm un pic și mămăliga. Face bine la piele și la vedere, iar conținutul mare de fibre o recomandă pentru problemele de tranzit intestinal. Porumbul conține steroli vegetali, substanțe cu efect pozitiv pe nivelul de colesterol din sânge.

Într-o farfurie ideală mămăliga ocupă 1/4 din suprafață. Este garnitura perfectă pentru tochitură, pește, brânză și sarmale. Este o alternativă sănătoasă la pâine, nu conține gluten, dar îngrașă la fel. Nu contează dacă alegeți pâine sau mămăligă, important e să fie sarmale de Crăciun.

