Preparatul care te ajută să slăbești. Se găsește pe masa de sărbători și conține sub 3% grăsime

Cu ce putem slăbi eficient pe parcusul anului? Cu un preparat care se găsește pe masa de sărbători. Se numește piftie și are doar 30 de calorii la suta de grame. Explicăm la „Doctor de bine.”

Sărbătorile de iarnă înseamnă un meniu îmbelșugat, din seara de Ajun până la Anul nou totul este despre mâncare. Cine se află în topul preparatelor tradiționale și care sunt recomandările nutriționale?

Tot la capitolul aperitive avem Piftia. Este produsul hipocaloric al Sărbătorilor, cel mai dietetic preparat făcut din porc... sau din curcan. Ce e piftia? O carne fiartă cu usturoi, un fel de rasol consumat cu tot cu zeamă. La piftie nu folosim bucăți nobile de carne, ci bucăți de categoria a 2-a: picioare, urechi de porc sau tacâmuri de curcan. Important este sa aibă zgârciuri, oase și șorici, adică multă gelatină și puțină carne.

Nici grăsime nu prea avem in piftie, iar dacă există se ridică la suprafată si poate fi îndepărtată dupa ce s-a răcit. Conține sub 3% grasime, aproape 5% proteine, multă apă și colagen, totul cu 30cal/100g. Ăsta preparat de slăbit! Zeama întărită sub forma de gelatină e bogată în colagen si concentrată în calciu, deci piftia poate fi preparatul ideal pentru osteoporoză si probleme articulare. De consumat fără limită de cantitate!

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 16-12-2022 08:26