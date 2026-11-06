Prepararea mâncării cu ajutorul focului, păstrarea ei la frigider sau la congelator sunt esențiale pentru siguranța alimentară. Căldura și frigul au rolul de a bloca multiplicarea bacteriilor patogene, previn toxiinfecțiile și îmbolnăvirea și, foarte important, prelungesc durata de viață a unui aliment. Însă și aici există limite. Iată câteva recomandări:

Temperatura scăzută din frigider și congelator nu omoară toți microbii! Este adevărat, le limitează multiplicarea, deci condiția esențială pentru alimentul pus la frig este să fie proaspăt, bun de consum în momentul depozitării. Dacă un aliment a rămas la temperatura camerei timp îndelungat, iar germenii patogeni au apucat să se multiplice, faptul că îl punem la frigider sau la congelator nu împiedică alterarea lui. Există bacterii care se pot multiplica și la temperatură scăzută.

Nu recongelați niciodată un aliment decongelat! Optați pentru o decongelare lentă, care să nu afecteze structura produsului, adică scoateți alimentul din congelator și puneți-l la frigider pentru următoarele 24 de ore. Odată decongelat, trebuie consumat imediat. Multiplicarea germenilor este mai rapidă decât într-un aliment proaspăt. Orice recongelare crește riscul de contaminare bacteriană, alterează consistența, aspectul și gustul preparatului.

Dacă un produs se află la limita datei de consum, puteți să-l congelați ca să-i prelungiți durata de viață și să evitați risipa alimentară, cu condiția ca, odată decongelat, să fie consumat imediat.

Gătitul nu distruge toți microbii! Temperatura înaltă omoară majoritatea germenilor patogeni, dar nu poate neutraliza sporii și toxinele. Deci gătitul nu este o metodă de a steriliza produsele contaminate. Cel mai sigur este să consumați alimente care nu prezintă modificări organoleptice suspecte. Nu putem pregăti mâncare sănătoasă din ingrediente la limita alterării, fie că vorbim de carne, pește, produse lactate sau legume.

Majoritatea germenilor se multiplică la temperatura ambiantă, între 10 și 55 °C, deci evitați să păstrați mâncarea timp îndelungat pe masă sau în cămară. Preparatele gătite trebuie puse rapid la frigider, iar preparatele congelate trebuie gătite ca atare sau puse la dezghețat tot în frigider.

Când vine vorba de menținerea proprietăților nutriționale, frigul este cel mai bun agent de conservare. Aproape toate alimentele pot fi congelate: de la fructe, legume, ierburi aromatice și pâine, până la carne, pește, brânză și mâncare gătită. E adevărat, nu putem pune la congelator maioneză, cremă de vanilie, pepene, roșii sau salată. Însă, pentru restul preparatelor, frigul previne risipa și asigură siguranța alimentară!