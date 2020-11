Dr. Octaviana Cristea, neonatolog: Alăptatul, esențial pentru dezvoltarea bebelușului și refacerea mamei după naștere

Octaviana Cristea, medic primar neonatolog, a explicat în emisiunea ”Doctor de bine”, realizată de Liliana Curea, cum se face alăptatul corect și de ce este important să fie făcut în prima jumătate de oră după naștere.

Octaviana Cristea este medic primar neonatolog la Maternitatea Polizu și a demontat în emisiunea ”Doctor de bine” o serie de mituri despre alăptat. Medicul neonatolog a explicat beneficiile alăptatului pentru nou-născut, dar și pentru mamă, oferind și exemple practice despre ritmul natural în care ar trebui să fie făcut.

Medicii încurajează alăptatul „la cerere”, a explicat Octaviana Cristea, iar nou născutul, în mod instinctual, rezolvă o serie de probleme care pot apărea în acest proces.



Nașterea reprezintă evenimentul cel mai fericit din viața unei femei și a unui cuplu, în majoritatea cazurilor, iar legătura care era deja creată din mediul intrauterin trebuie să se continue după nașterea copilului, prin alăptare. De aceea este foarte, foarte importantă, a explicat Octaviana Cristea, în emisiunea „Doctor de bine”.

Ce înseamnă „ora magică” pentru crearea legăturii dintre mamă și copil?

„Alăptarea copilului în prima oră de viață asigură succesul alăptării pe termen lung, există beneficii și pentru mamă, și pentru copil. Punerea copilului la sân în primele 30 de minute de la naștere asigură o tranziție mult mai ușoară la viața extrauterină, asigură menținerea echilibrului termic, previne hiploglicemia. Pentru mamă, asigură contracția uterină care duce ulterior la involuția uterului, acesta trebuie să revină la aceleași dimensiuni ca înainte de naștere, asigură prevenția anemiei materne și o recuperare fizică mult mai bună. Pentru copil asigură continuarea tranziției la viața extrauterină și se creează legătura cu mama, este un lucru extrem de important”.

Nu se practică în toate maternitățile această oră magică, au fost situații în care mamele au fost chiar revoltate...

„În maternitatea noastră, din 1994, de 26 de ani este maternitate prietenă a copilului, baby-friendly și care promovează foarte mult alăptarea din prima oră de viață și sistemul rooming-in, pentru că această alăptare nu se poate face decât copilul fiind tot timpul alături de mamă”.

Acum, când ne confruntăm cu noul coronavirus, se practică la fel, la dumneavoastră în maternitate?

„Mamele se testează, și copilul provenit din mame care nu au nicio problemă, bineînțeles este lăsat alături de mamă” a explicat medicul. „Laptele matern este alimentul ideal pentru dezvoltarea nou-născutului, el previne apariția infecțiilor digestive în mod principal al infecțiilor respiratorii, otice, previne apariția diabetului zaharat de timp I și de tip II, previne obezitatea, are și rol anti-algic, are foarte multe beneficii pe lângă siguranța și afectivitatea pe care o are atunci când stă în brațele mamei sale”.

Cât timp este ideal, recomandat să alăptezi?

„Toți nou-născuții ar trebui alăptați exclusiv timp de șase luni și mai mult decât atât, până la doi ani, în condițiile unei diversificări corecte, în jurul vârstei de șase luni” a spus medicul Octaviana Cristea, în emisiunea „Doctor de Bine”.

Sunt diferențe în privința alăptării la o naștere normală față de o cezariană?

„Nu sunt diferențe, ideea e că imediat atunci când se naște natural un copil, atunci el este pus la sân în prima jumătate de oră, el stimulează secreția de lapte, acesta vine mult mai repede și este lăsat în continuare lângă mamă, ca să sugă până la 10-12 ori pe zi pentru stimularea secreției lactate. În cazul operației cezariene, mama cu copilul se întâlnesc la aproximativ 24 de ore după, pentru că mama cu operația de cezariană trebuie să rămână în secția de terapie intensivă unde copilul nu poate fi dus, deci sunt puțin despărțiți, dar imediat cum se reîntâlnesc, copilul este pus la sân și doar se întârzie puțin lucrurile, dar secreția lactată va fi cu siguranță, aceeași.”

Dar pot apărea probleme, să zicem, să nu vină laptele imediat?

„Nu, copilul va începe imediat să sugă atunci când este dus la mamă, bineînțeles mamele trebuiesc învățate, sfătuite, li se arată tot ce trebuie să facă atunci când le este dus copilul la sân”.

Sunt și replici de genul laptele meu nu este bun, este ca apa, ce se întâmplă atunci?

„Este vorba de laptele din prima-a doua zi, care se numește colostru, și este transparent și foarte multe mame ne spun acest lucru, laptele meu nu este bun. De fapt, colostrul este cel mai minunat lapte dacă pot să spun așa, este plin de substanțe minunate, de anticorpi, de hormoni care nu se găsesc în nicio formulă, chiar dacă tehnologia a avansat atât de mult în acest secol” a adăugat medicul Octaviana Cristea, în emisiunea „Doctor de Bine”.

Dar ar putea exista posibilitatea ca bebelușul să nu se sature, să nu fie suficient lapte?

„În primele zile nu, copilul trebuie pus foarte des la sân, trebuie lăsat să sugă în primele 24 de ore câte 30 de minute, 15 minute la un sân, 15 minute la celălalt ca să stimuleze secreția lactată la ambii sâni. Ulterior nu va fi oprit în timpul suptului, îl lăsăm să sugă cât vrea, însă acesta trebuie corect poziționat la sân, este foarte important acest lucru, ca să poată să sugă și să stimuleze secreția lactată. Suptul este la cerere, dar la început se recomandă să fie pus copilul cât mai des pentru asigurarea nevilor nutriționale, deci nu este cu program, alăptarea este la cerere, atunci când vrea copilul”.

Sunt situații atunci când copilul doarme, se trezește copilul din somn ca să i se dea să mănânce?

„În general nu se trezește copilul ca să i se dea să mănânce, cu excepția momentului când au trecut mai mult de 3-4 ore fără să mănânce și atunci nu-l putem lăsa nemâncat atâtea ore și atunci trebuie trezit. Dar în general se trezesc singurei, după o oră, o oră și jumătate de la ultima masă.”

Sunt situații în care nu curge laptele. Se folosește pompa, este indicată folosirea acesteia?

„Foarte multe mame care nasc la noi vin deja cu pompe cumpărate și ne întreabă, pot să folosesc pompa ca să stimulez secreția lactată... Bineânțeles că nu, un copil născut la termen suge la sân și el stimulează secreția lactată cel mai bine, se declanșează hormoni din glanda hipofiză și acești hormoni duc la ejecția laptelui, deci nu trebuie stimulat cu pompa, copilul este cel care stimulează cel mai bine secreția lactată a mamei”.

Sunt situații când trebuie folosită această pompă?

„Sunt situații în cazul prematurilor, dar azi vorbim despre nou-născuții la termen și mai este o situație când mama are sânii angorjați, areola este foarte tensionată și copilul nu poate să prindă sânul și atunci trebuie puțin înmuiată, degajată areola ca copilul să poată să prindă sânul. Ori manual, ori cu o pompă... Astfel, copilul este cel care rezolvă situația, natura a făcut în așa fel încât să fie lucrurile...”

Sunt situații, de genul, mama trebuie să plece de acasă o zi, două, se mulge, lasă laptele în frigider, o zi, două, este indicat să se facă așa, se îngheață laptele, se dezgheață, i se dă copilului?

„În situații excepționale, când mama trebuie să plece de acasă, bineînțeles se poate colecta laptele, care se lasă la frigider pentru 24 de ore sau la congelator pentru o lună, dar acesta trebuie muls în condiții de igienă excepționale, mama trebuie să se spele foarte, foarte bine pe sâni, recipientul trebuie foarte bine curățat, sterilizat, desigur, și ar fi de evitat asemenea situații, dar cum spuneam, în situații excepționale...” a mai spus medicul Octaviana Cristea, în emisiunea „Doctor de Bine”.

De ce este indicată alimentația la cerere și nu după program?

„Fiecare copil este unic și are ritmul său de creștere, programul său, nu trebuie să intervenim noi în programul său, el își rezolvă singur problemele” este concluzia medicului neonatolog.