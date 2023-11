De ce nu este bine să mâncăm în fiecare zi, la micul dejun, mezeluri. Ce fac conservanții ajunși în intestin

Andreea Groza: Ce mănânc la micul dejun? Mezeluri. Aceasta este opțiunea cea mai frecventă a românilor, ne spune Institutul Național de Statistică. Expunerea zilnică sau de multe ori săptămână la crenvurști, salam, șuncă ori parizer înseamnă comportament agresiv cu bacteriile care ne apără. Și care fac parte din sistemul de apărare.

O luăm, invers, pe firul digestiei. Bacteriile din intestin sunt ultimele care intră în contact cu toți conservanții din mezeluri. Pentru siguranța alimentară, produsele procesate din carne conțin invariabil sare nitrică. Se mai numește nitrit de sodiu, sare cu nitrit, conservant E 250.

Ce fac acești conservanți odată ajunși în intestin?

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: „Acționând asupra nitraților, nitriților din alimente, unde sunt utilizați pentru conservare, generează această nitrozamină și chiar unele bacterii le pot sintetiza. Nitrozaminele sunt produșii care pot rezulta în urma acțiunii microorganismelor, asupra acestor substanțe, și aceste nitrozamine au potențial cancerigen”.

Ne uităm și în stomac, unde ajung prima oară crenvurștii, șunca, salamul ori parizerul. Toate conservate cu sare cu nitrit, care e declarată pe etichetă. Ne explică un expert în Biochimie.

Prof. univ. dr Ștefam Voicu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „Imediat ce ajunge nitritul de sodiu în stomac, e o reacție de manual, cu acidul clorihidric, reacția clar are loc. Reacția dă un compus care se cheamă nitrozamamină. Este un compus cu caracter cancerigen dovedit, există și doze limită per kilogram corp, 50 de mg per kilogram corp”.

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: „Chiar dacă mâncăm un sandviș cu mezel, dar nu facem din asta un obicei alimentar, organismul reușește să elimine aceste substanțe periculoase înainte de a determina o leziune. Facem tot timpul tot felul de prostii, pe care trebuie să le corectezi, dar să nu repetăm aceeași greșeală, ca să nu ne batem în mod inutil cu celulele astea, bacteriile, care trăiesc împreună cu noi și pentru noi, asigură intregritatea sistemului imunitar”.

Aceeași greșeală înseamnă consum zilnic de mezeluri.

